Російська церква проти Івана Миколайчука

Нелюдське, нехристиянське ставлення до пам`яті односельця з боку прихожан церкви московського патріархату обурило громаду села Чортория.
Не стало, (нещодавно відійшов у вічність) Ореста Іванюка, доброї порядної людини, українського патріота, господаря, друга юності Івана Миколайчука.
Коли у 90-ті роки будувалась нова церква у селі, було сподівання, що вона буде українською. Пан Орест подарував храму церковний дзвін. Проте не так сталось, як гадалось. Попри всі надії чорторийська нова церква відійшла до МП.
Пройшли роки. Пролунала звістка про смерть Ореста. Тоді молодий хлопець односельчанин пробрався до дзвіниці і задзвонив (оповістив). Вже коли відбувався похорон і тіло проносили повз церкву, родина і близькі покійного хотіли, щоби на прощання дзвонили в Орестові дзвони. Проте церква і дзвіниця були замкнені на всі замки (попередньо запопадливо швиденько пильні «московці» потурбувались про це). У всіх, хто пам`ятав, любив Ореста, серце краялось від такого нелюдського ставлення. Немає слів, щоби описати сум і обурення цими негідними християн діями. У всьому лицемірстві, псевдохристиянстві показали себе парафіяни московської церкви. Яка ж це любов до ближнього, якщо в останню путь не погодились дзвонити у дзвони, які саме і були подаровані небіжчиком?
І це непоодинокий випадок, коли негідно себе проявляє МП. Всім селом будували нову церкву у Чорториї, чи не найбільше сил , уміння вклав у її розбудову Грицюк Георгій Ілліч. Він, майстер на всі руки, виконував роботи від фундаменту до верхів. Ходив по інстанціях, «вибивав» будівельні матеріали. Але нову церкву віддали МП. І це у селі, де народився Іван Миколайчук – відомий український кіноактор і великий патріот! Мешканці села, свідомі українці і віряни української церкви, повинні були перейти у маленьку дерев`яну церкву.
Тяжко переживав це Георгій Грицюк. Коли він помер у 2013 році, родина звернулась до представників московського патріархату в селі, щоби хоча б на двадцять хвилин занести до церкви попрощатись труну того, хто стільки сил вклав у будівництво храму. Проте почалась справжня лицемірна вистава: вони телефонували своєму начальству, перекидали один на одного відповідальність, робили вигляд, що домовляються, і врешті решт прийшла відмова від «вищестоящих чинів»…
Яка ганьба! І всі сусіди, мешканці села – прихожани МП промовчали, понуро опустивши очі… Отак себе показала в черговий раз московська церква: ні поваги, ані любові до ближніх, ані совісті. Одне дикунство і ненависть.Мешканці села Чортория Від редакції: На Донбасі Московський патріархат показав своє вовче обличчя. Він освячує зброю, якою вбивають українців, він формує православні російські загони вбивць. Невже свідоме село Івана Миколайчука терпітиме й надалі Путіна, Кирила і їхню людиноненависницьку церкву?!