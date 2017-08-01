Платники екологічного податку, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, упродовж семи місяців цього року за забруднення довкілля відшкодували бюджету 1215,8 тис. грн., що на 148,9 тис. грн. більше минулорічних показників. Про це повідомляє Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Станом на 01.08.2017 р. на обліку в Чернівецькій ОДПІ перебуває 1161 платник екоподатку.
Чернівецька ОДПІ нагадує, що граничний термін подання декларації за ІІ квартал 2017 року – 9 серпня 2017 року, а сплатити податкове зобов’язання необхідно до 18 серпня цього року (включно).
Кошти від екологічного податку є основним джерелом фінансування заходів щодо раціонального використання природних ресурсів та захисту навколишнього середовища.