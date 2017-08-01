У Новодністровську назріває бунт

НАПЕРЕДОДНІ ВАЖЛИВИХ ЗМІНПутінські вибрики Заходу остаточно набридли, і він вдався до рішучих кроків. США запровадили нові санкції проти самого Путіна та всього його оточення. Їхнє майно і фінанси, що переховуються на Заході, можуть бути заарештовані, якщо власники не доведуть їхньої легальності. Велика Британія також запроваджує нову практику, яка дозволить конфісковувати нажите кримінальним шляхом майно іноземців. Час замислитися й українським олігархам.
у Літературному целанівському центрі (вул. О. Кобилянської, 51) відбудеться презентація бестселера "Червоний" Андрія Кокотюхи. Захід пройде у форматі спілкування з читачами, обговорення книги та фільму, автограф- та фотосесії за участю автора книги "Червоний" і сценарію однойменної кінодрами Андрія Кокотюхи та виконавця головної ролі у фільмі актора Миколи Берези.
вул. Героїв Майдану, 176, (конференц-зала колишньої Шевченківської районної ради (ІІ поверх) відбудеться безкоштовний семінар. На семінарі розглядатимуться новації податкового законодавства (податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, єдиний податок, рентна плата, тощо).
27 липня мала відбутися чергова сесія Новодністровської міської ради, але оскільки більшість депутатів не з’явились, сесія так і не розпочалась, не набравши кворуму.
Без розгляду залишились безліч важливих питань для нашого міста та його мешканців. Але секретар міської ради Наталя Кримняк запропонувала таки обговорити ті питання, які турбували присутніх на сесії мешканців міста. Тож виступ розпочав депутат міської ради Василь Кордонський, який висловив своє бачення щодо відсутності більшої частини депутатського корпусу. Згодом обговорили ще ряд проблем та питань, які хвилюють та обурюють мешканців.
Тож насправді залишається без відповіді єдине питання, яке хвилює не лише комунальні підприємства, а й всіх мешканців міста: що буде далі?