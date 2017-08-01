Поліцейські Садгірського відділення по гарячим слідам викрили неодноразово судимого зловмисника

Нажитися на викраденому чоловік не встиг. Правоохоронці оперативно затримали винуватця, після скоєння ним чергового злочину. Про це інформує Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області.Вранці 8 серпня до поліції надійшло повідомлення про крадіжку із магазину автозаправної станції у розмірі понад 1000 гривень.На місці події одразу виїхали слідчо оперативна група Садгірського відділення ГУНП в Чернівецькій області та патрульні поліцейські. Вживши відповідних розшукових заходів, правоохоронці встановили та виявили особу крадія. 38-річний чоловік вже встиг «побувати» на лаві підсудних за вчинення кримінальних правопорушень.Слідчим відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Викрадене майно у чоловіка правоохоронці вилучили.На даний час вирішується питання щодо обрання затриманому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування.