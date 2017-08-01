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16:29
09 серпня

Поліцейські Садгірського відділення по гарячим слідам викрили неодноразово судимого зловмисника

10:54
09 серпня

Чернівецькі єдинники майже на третину збільшили сплату податків

10:53
09 серпня

За несплату або несвоєчасну сплату за землю передбачено відповідальність

10:52
09 серпня

Оновлено Звіт неприбуткових організацій

10:46
09 серпня

Дбаємо про пенсійне забезпечення заробітчан

09:06
09 серпня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 8 серпня 2017 року

08:46
09 серпня

Бюджет столиці Буковини отримав на 113 млн. грн. податків більше, ніж торік

08:45
09 серпня

Спрощення процедури обліку платників податків

08:45
09 серпня

Коди типів об’єктів оподаткування оновлено

08:44
09 серпня

Що робити, якщо втрачено листок непрацездатності?

14:44
08 серпня

У яких випадках заборонено звільнення жінок

14:42
08 серпня

Оплата роботи студента за трудовим договором

14:34
08 серпня

Двоє чернівчан - серед переможців конкурсу на посади суддів у Верховному Суді

11:00
08 серпня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 7 серпня 2017

10:43
08 серпня

За 2017 рік - нова форма Деклараціі про майновий стан і доходи

10:42
08 серпня

З 01.08.2017 року – оновлена форма акцизної накладної

10:41
08 серпня

Чернівці отримали понад 50 мільйонів акцизу від роздрібної алко-тютюнової торгівлі

10:19
08 серпня

У яких випадках можна звільнитись не відробляючи два тижні?

09:15
08 серпня

Схвалено стратегію розвитку підприємництва

09:12
08 серпня

Як підтвердити реальність здійснення операцій по відмовленим податковим накладним

09:11
08 серпня

Отримали квитанцію про зупинення реєстрації накладної – подайте Повідомлення

09:10
08 серпня

Від спрощенців Чернівці отримали 86,7 мільйонів податку

08:57
08 серпня

Нові правила роботи Конституційного суду

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08 серпня

Двоє буковинців нарубали дерев на 136 тисяч гривень

08:51
08 серпня

Кіцманські поліцейські швидко встановили злодія

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівецький міський голова Олексій Каспрук розкрив мафію у місті Чернівецький міський голова Олексій Каспрук розкрив мафію у містіНа прес-конференції для журналістів він так і сказав:
- У Чернівцях є мафія!

Ігор БУРКУТ, політолог:

ШЛЯХ НОВИЙ, А ГРАБЛІ - ТІ Ж... ШЛЯХ НОВИЙ, А ГРАБЛІ - ТІ Ж...Скільки надій прості українці покладали на Революцію Гідності! Думали, що - нарешті - Україна вступила на новий шлях, який веде до перетворення нашої держави на сучасну європейську, де більшості буде забезпечений високий рівень життя і створені умови для самореалізації кожної особистості. Проте з'ясувалося, що у черговий раз країна наступила на старі граблі, і з усієї сили отримала удар по лобі.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Вибіркові кримінальні провадження: посадовцям - усе, журналістам - дулю В Чернівецькій області спостерігається тривожна тенденція щодо захисту прав журналістів. Коли журналіст чи журналістка пишуть заяву до поліції про злочин - перешкоджання законній журналістській діяльності, залякування, то правоохоронці здебільшого просто реєструють їх як просте звернення і “успішно” відписуються. Коли ж заяву пишуть чиновники, посадовці — кримінальне провадження відкривається нараз.
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Що, Де, Коли
9 серпня о 16.00
в Чернівецькому художньому музеї відбудеться виставка робіт з художньої фотографії делегацій учасників культурного проекту та нагородження учасників молодіжного культурного проекту художньої фотографії «Відкриваючи Буковину».
9 серпня о 18.00
вул.Донбасівська відбудеться відкриття громадського простору "Маяк на Пруті" та офіційний старт проекту "Прут заново".
Автобус для журналістів буде біля міської ради о 17.40.
10 серпня о 11.00
в міській поліклініці № 2 (вул. Л.Українки, 11, 3 поверх, 306 каб.) відбудеться прес-конференція головного лікаря поліклініки Світлани Широкової, міського рентгенолога, завідувача рентгенологічним відділенням цієї поліклініки, лікаря-рентгенолога вищої категорії Єлизавети Мельник за участю заступника начальника управління охорони здоров’я міської ради Тетяни Савченко.
Йтиметься про резонансу закупівлю сучасної цифрової мамографічної системи для потреб чернівчан вартістю 10 мільйонів гривень
10 серпня о 16:00
у Літературному целанівському центрі (м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 51) відбудеться презентація бестселера "Червоний" Андрія Кокотюхи.
22 серпня о 11.00
вул. Героїв Майдану, 176, (конференц-зала колишньої Шевченківської районної ради (ІІ поверх) відбудеться безкоштовний семінар.
На семінарі розглядатимуться новації податкового законодавства (податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, єдиний податок, рентна плата, тощо).


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Поліцейські Садгірського відділення по гарячим слідам викрили неодноразово судимого зловмисника

Вчора, 16:29 / Коментарів: 0
Нажитися на викраденому чоловік не встиг. Правоохоронці оперативно затримали винуватця, після скоєння ним чергового злочину. Про це інформує Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області.

Поліцейські Садгірського відділення по гарячим слідам викрили неодноразово судимого зловмисника


Вранці 8 серпня до поліції надійшло повідомлення про крадіжку із магазину автозаправної станції у розмірі понад 1000 гривень.

На місці події одразу виїхали слідчо оперативна група Садгірського відділення ГУНП в Чернівецькій області та патрульні поліцейські. Вживши відповідних розшукових заходів, правоохоронці встановили та виявили особу крадія. 38-річний чоловік вже встиг «побувати» на лаві підсудних за вчинення кримінальних правопорушень.

Слідчим відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Викрадене майно у чоловіка правоохоронці вилучили.

На даний час вирішується питання щодо обрання затриманому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування.
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