Дурдом чи міськрада у Чернівцях? Таки дурдом

Що, Де, Коли

в Чернівецькому художньому музеї відбудеться виставка робіт з художньої фотографії делегацій учасників культурного проекту та нагородження учасників молодіжного культурного проекту художньої фотографії «Відкриваючи Буковину».

вул.Донбасівська відбудеться відкриття громадського простору "Маяк на Пруті" та офіційний старт проекту "Прут заново".

Автобус для журналістів буде біля міської ради о 17.40.

в міській поліклініці № 2 (вул. Л.Українки, 11, 3 поверх, 306 каб.) відбудеться прес-конференція головного лікаря поліклініки Світлани Широкової, міського рентгенолога, завідувача рентгенологічним відділенням цієї поліклініки, лікаря-рентгенолога вищої категорії Єлизавети Мельник за участю заступника начальника управління охорони здоров’я міської ради Тетяни Савченко.

Йтиметься про резонансу закупівлю сучасної цифрової мамографічної системи для потреб чернівчан вартістю 10 мільйонів гривень

у Літературному целанівському центрі (м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 51) відбудеться презентація бестселера "Червоний" Андрія Кокотюхи.