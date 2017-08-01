Як працюємо та відпочиваємо на День Незалежності

24 серпня - День Незалежності України - вихідний день.

Робочий деньроботодавцям рекомендовано перенести на один із вихідних днів - повідомляє Управління Держпраці у Чернівецькій області.Кабінет Міністрів України своїм Розпорядженням від 16.11. 2016 року №850-Р рекомендував графік перенесення робочих днів у 2017 році з урахуванням встановлених законодавством святкових і неробочих днів в Україні.Так,- передсвятковий скорочений робочий день.25 серпня, яке припадає цьогоріч на п’ятницю, роботодавцям рекомендується перенести на одну із вихідних субот місяця.Подібні перенесення робочих днів відбуваються з метою створення сприятливих умов для використання святкових та неробочих днів, а також раціонального використання робочого часу.