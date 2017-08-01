Чернівецькі єдинники майже на третину збільшили сплату податків

Упродовж семи місяців цього року від суб’єктів господарювання, які обрали спрощену систему оподаткування, до бюджету Чернівців надійшло 86,7 млн. грн. єдиного податку. Як підкреслив начальник Чернівецької ОДПІ Микола Загарюк, спостерігається позитивна динаміка надходжень від платників єдиного податку. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшилися на 27,3 млн. грн., або майже на третину.



Підприємці сплатили 68,8 млн. грн. цього податку, юридичні особи – платники єдиного податку – 17,9 млн. грн.



Нагадаємо, що рішенням Чернівецької міської ради №581 від 09.02.2017р. у 2017 році ставки єдиного податку для платників І та ІІ груп застосовуються з коефіцієнтом 0,5.





