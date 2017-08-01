Оновлено Звіт неприбуткових організацій

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що Наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 №469 викладено у новій редакції форму Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації. Цей наказ набирав чинності 20 червня 2017 року.



Затвердження нової форми Звіту обумовлено внесенням Законами України від 6 жовтня 2016 року №1667-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення окремих положень про оподаткування неприбуткових організацій» та від 21 грудня 2016 року №1798-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» суттєвих змін та доповнень до положень Податкового кодексу України, пов’язаних з оподаткуванням неприбуткових організацій.



Відзначимо, що Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації прирівнюється до податкової декларації та складається з урахуванням вимог статей 48, 49 ПКУ.



З порядком заповнення Звіту можна ознайомитися у листі ДФС України від 19.07.2017 №19001/7/99-99-15-02-01-17 «Про затвердження змін до форми Звіту про використання доходів (прибутків)».

