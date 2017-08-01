Дбаємо про пенсійне забезпечення заробітчан

На виконання міжнародних договорів, укладених Україною з іноземними державами, з початку року в області підготовлено 95 комплектів документів для реалізації права осіб на пенсійне забезпечення. Прийнято 3 рішення про призначення пенсії за заявами осіб, які проживають за кордоном. Отримано 15 рішень про призначення іноземної пенсії.



Протягом січня-липня 2017 року здійснено виплату пенсій, призначених відповідно до законодавства Російської Федерації, Латвії, Литви, Естонії та Болгарії 60 особам, які проживають на території Чернівецької області, на загальну суму 799,2 тис. грн. - повідомляє прес-служба Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області.

