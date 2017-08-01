Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 8 серпня 2017 року

Упродовж минулої доби до підрозділів Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області надійшло 286 звернень, в тому числі 21 – з ознаками кримінальних правопорушень. Серед них – 16 крадіжок, 2 факта шахрайства та 2 злочини пов’язані з наркотиками - повідомляє Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області.



Також працівниками ГУНП в Чернівецькій області розкрито 8 крадіжок та розшукано двох безвісті зниклих осіб.



8 серпня поліцейськими складено 108 адміністративних протоколів, з яких 88 за порушення Правил дорожнього руху, у тому числі 5 протоколів на водіїв за керування транспортними засобами у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння (ст.130 КУпАП).



Упродовж минулої доби на території області подій резонансного характеру не зареєстровано.

