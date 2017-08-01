Бюджет столиці Буковини отримав на 113 млн. грн. податків більше, ніж торік

Бюджет Чернівців протягом семи місяців цього року отримав 572,0 млн. грн. податкових надходжень. Це – на 113,0 млн. грн., або майже на 20 відс. більше, ніж минулого року - повідомляє Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.



Один із найвагоміших джерел наповнення місцевої казни – це податок на доходи фізичних осіб, якого надійшло 337,2 млн. грн., що становить 58,9 відс. від загальних надходжень. Порівняно із минулим роком приріст податку на доходи фізосіб склав 103,8 млн. грн.



Платники, які обрали спрощену систему оподаткування, внесли до бюджету 86,7 млн. грн. єдиного податку, а 50,5 млн. грн. надійшло у вигляді акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання підакцизних товарів.



Землекористувачі поповнили місцеву скарбницю на 85,1 млн. грн. платою за землю, а власники нерухомого майна – на 6,7 млн. грн.



Як зазначив начальник Чернівецької ОДПІ Микола Загарюк, завдяки відповідальності більшості платників податків бюджети усіх рівнів, і, в першу чергу, територіальної громади, отримують фінансову можливість для розвитку та покращення умов життя громадян.



