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Новини
08:46
09 серпня

Бюджет столиці Буковини отримав на 113 млн. грн. податків більше, ніж торік

08:45
09 серпня

Спрощення процедури обліку платників податків

08:45
09 серпня

Коди типів об’єктів оподаткування оновлено

08:44
09 серпня

Що робити, якщо втрачено листок непрацездатності?

14:44
08 серпня

У яких випадках заборонено звільнення жінок

14:42
08 серпня

Оплата роботи студента за трудовим договором

14:34
08 серпня

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11:00
08 серпня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 7 серпня 2017

10:43
08 серпня

За 2017 рік - нова форма Деклараціі про майновий стан і доходи

10:42
08 серпня

З 01.08.2017 року – оновлена форма акцизної накладної

10:41
08 серпня

Чернівці отримали понад 50 мільйонів акцизу від роздрібної алко-тютюнової торгівлі

10:19
08 серпня

У яких випадках можна звільнитись не відробляючи два тижні?

09:15
08 серпня

Схвалено стратегію розвитку підприємництва

09:12
08 серпня

Як підтвердити реальність здійснення операцій по відмовленим податковим накладним

09:11
08 серпня

Отримали квитанцію про зупинення реєстрації накладної – подайте Повідомлення

09:10
08 серпня

Від спрощенців Чернівці отримали 86,7 мільйонів податку

08:57
08 серпня

Нові правила роботи Конституційного суду

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08 серпня

Двоє буковинців нарубали дерев на 136 тисяч гривень

08:51
08 серпня

Кіцманські поліцейські швидко встановили злодія

08:50
08 серпня

У Чернівцях покажуть історичний фільм "Червоний"

11:34
07 серпня

У столиці Буковини відкрито інфоцентр європейського зразка

10:55
07 серпня

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10:51
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Чи може фізособа – підприємець отримати податкову знижку?

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07 серпня

Чернівецькі працедавці спрямували до бюджету понад 600 мільйонів ПДФО

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівецький міський голова Олексій Каспрук розкрив мафію у місті Чернівецький міський голова Олексій Каспрук розкрив мафію у містіНа прес-конференції для журналістів він так і сказав:
- У Чернівцях є мафія!

Ігор БУРКУТ, політолог:

ШЛЯХ НОВИЙ, А ГРАБЛІ - ТІ Ж... ШЛЯХ НОВИЙ, А ГРАБЛІ - ТІ Ж...Скільки надій прості українці покладали на Революцію Гідності! Думали, що - нарешті - Україна вступила на новий шлях, який веде до перетворення нашої держави на сучасну європейську, де більшості буде забезпечений високий рівень життя і створені умови для самореалізації кожної особистості. Проте з'ясувалося, що у черговий раз країна наступила на старі граблі, і з усієї сили отримала удар по лобі.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Вибіркові кримінальні провадження: посадовцям - усе, журналістам - дулю В Чернівецькій області спостерігається тривожна тенденція щодо захисту прав журналістів. Коли журналіст чи журналістка пишуть заяву до поліції про злочин - перешкоджання законній журналістській діяльності, залякування, то правоохоронці здебільшого просто реєструють їх як просте звернення і “успішно” відписуються. Коли ж заяву пишуть чиновники, посадовці — кримінальне провадження відкривається нараз.
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Що, Де, Коли
9 серпня о 10.00
продовження сесії Чернівцеької міської ради.
9 серпня о 13.00
на стадіоні «Буковина» відбудеться урочисте закриття міжнародного юнацького футбольного турніру в рамках Спільної заяви «Чотири регіони для Європи».
Перед тим команди зіграють вирішальні матчі.
09.30 – 11.05 – матч «Швабія - Майєнн»
11.20 – 12.55 – матч «Чернівці - Сучава».
9 серпня о 16.00
в Чернівецькому художньому музеї відбудеться виставка робіт з художньої фотографії делегацій учасників культурного проекту та нагородження учасників молодіжного культурного проекту художньої фотографії «Відкриваючи Буковину».


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Спрощення процедури обліку платників податків

Сьогодні, 08:45 / Коментарів: 0
Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що з 20.03.2017 року набрали чинності зміни, внесені наказом Міністерства фінансів України від 21.12.2016 № 1125 «Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів та Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість» (далі - Наказ № 1125), якими скасовано або удосконалено окремі документи, що подаються платниками податків до контролюючих органів та видаються контролюючими органами платникам податків.

Зокрема, платникам надано можливість подати засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за ф. № 20-ОПП, заяви за ф. № 1-ОПП з позначкою «Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку» та заяви про взяття на облік за неосновним місцем обліку за ф. № 17-ОПП.

З текстом Наказу №1125 можна ознайомитись скориставшись розділом «Нормативні та інформаційні документи» Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу ДФС України (http://zir.sfs.gov.ua).

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