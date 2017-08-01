Спрощення процедури обліку платників податків

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що з 20.03.2017 року набрали чинності зміни, внесені наказом Міністерства фінансів України від 21.12.2016 № 1125 «Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів та Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість» (далі - Наказ № 1125), якими скасовано або удосконалено окремі документи, що подаються платниками податків до контролюючих органів та видаються контролюючими органами платникам податків.



Зокрема, платникам надано можливість подати засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за ф. № 20-ОПП, заяви за ф. № 1-ОПП з позначкою «Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку» та заяви про взяття на облік за неосновним місцем обліку за ф. № 17-ОПП.



З текстом Наказу №1125 можна ознайомитись скориставшись розділом «Нормативні та інформаційні документи» Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу ДФС України (http://zir.sfs.gov.ua).



