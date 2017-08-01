Організовану злочинну групу
буковинські поліцейські затримали наприкінці минулого року. На рахунку злодіїв більше десятка квартирних крадіжок у Чернівцях. За два місяці своєї кримінальної діяльності вони заволоділи майном чернівчан на суму понад мільйон гривень. Також відомо, що злочинці обкрадали помешкання громадян і в інших регіонах України. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області.
Загалом, до даного угрупування входило троє жителів столиці. Для здійснення своєї кримінальної діяльності вони залучали й інших спільників. Судячи по «арсеналу», який у них вилучили, то злочинці є справжніми «професіоналами». Більшість з них раніше були неодноразово судимі.
Підбираючи ключі, крадії проникали до помешкань та виносили звідти гроші, ювелірні та хутряні вироби, цифрову техніку, парфуми тощо. Під час санкціонованого обшуку поліцейські знайшли у їхньому автомобілі цілий арсенал відмичок, ручний інструмент, робочі рукавиці, комплекти домофонних ключів та інше приладдя для проникнення до чужого житла.
26 липня цього року Першотравневий районний суд Чернівців повернув прокурору обвинувальний акт на «доопрацювання», знаючи про те, що 8 серпня (тобто сьогодні) закінчується строк тримання під вартою двох членів указаної злочинної групи. Третій член угрупування – жінка-співорганізатор злочинів – наразі перебуває у розшуку і її місцезнаходження досі невідоме. Поліцейські занепокоєні: звільнення з-під варти вказаних злочинців розв’язує їм руки та дає можливість і надалі провадити свою кримінальну діяльність.
Випадки, коли злочинні дії залишаються безкарними, не поодинокі. Розглядаючи упродовж трьох років кримінальне провадження за фактом шахрайства в особливо великих розмірах, той же Першотравневий районний суд Чернівців виправдав усіх чотирьох членів організованої злочинної групи.
Поліцейські встановили: попередньо розробивши план дій та розподіливши між собою ролі, шахраї організували у Чернівцях діяльність фінансової піраміди «МММ». Для її функціонування чоловіки обрали офіси у самісінькому центрі Чернівців. Обіцяючи своїм жертвам високі відсоткові ставки, шахраї видурили у довірливих буковинців майже 1,5 мільйона гривень. Кількість потерпілих у цій справі більше 90 громадян.
Та незважаючи на всі докази слідчих, розміри збитків та кількість потерпілих, 28 липня цього року суддя виправдав усіх обвинувачених.
Така гуманність суду до злочинців навряд чи спонукатиме їх до чесного способу життя. Впевнені у своїй безкарності, вже невдовзі вони знову порушать закон. І, на жаль, їхньою жертвою може стати будь-хто з нас. У тому числі і сам суддя.