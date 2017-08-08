Теми Дня ТВА вівторок, 8.08.2017





Вівторок, 8.08.17:

- Міська рада поки що не вирішила, як можна повернути в розпорядження громади другу нитку газогону.

- Якщо басейн на стадіоні "Буковина" місту не по кишені, то нехай його будує підприємець, - заявили депутати від "Рідного міста".

- Про розвиток плавання у місті, де всього два басейни.

- Під вартою тримають підприємця, який намагався дати хабар поліціянту.

- Дві кімнати ерготерапії відкрили у обласному центрі медико-соціальної реабілітації "Особлива дитина".

- Про тонку грань між стереотипами та мовою ненависті говорили у Чернівцях на спеціалізованому тренінгу.

- У Чернівцях відзначили 183 річницю з дня народження відомого митця, педагога та просвітителя Юрія Федьковича.