ШЛЯХ НОВИЙ, А ГРАБЛІ - ТІ Ж...Скільки надій прості українці покладали на Революцію Гідності! Думали, що - нарешті - Україна вступила на новий шлях, який веде до перетворення нашої держави на сучасну європейську, де більшості буде забезпечений високий рівень життя і створені умови для самореалізації кожної особистості. Проте з'ясувалося, що у черговий раз країна наступила на старі граблі, і з усієї сили отримала удар по лобі.
Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:
Вибіркові кримінальні провадження: посадовцям - усе, журналістам - дулю
В Чернівецькій області спостерігається тривожна тенденція щодо захисту прав журналістів. Коли журналіст чи журналістка пишуть заяву до поліції про злочин - перешкоджання законній журналістській діяльності, залякування, то правоохоронці здебільшого просто реєструють їх як просте звернення і “успішно” відписуються. Коли ж заяву пишуть чиновники, посадовці — кримінальне провадження відкривається нараз.
на стадіоні «Буковина» відбудеться урочисте закриття міжнародного юнацького футбольного турніру в рамках Спільної заяви «Чотири регіони для Європи». Перед тим команди зіграють вирішальні матчі. 09.30 – 11.05 – матч «Швабія - Майєнн» 11.20 – 12.55 – матч «Чернівці - Сучава».
в Чернівецькому художньому музеї відбудеться виставка робіт з художньої фотографії делегацій учасників культурного проекту та нагородження учасників молодіжного культурного проекту художньої фотографії «Відкриваючи Буковину».
вул. Героїв Майдану, 176, (конференц-зала колишньої Шевченківської районної ради (ІІ поверх) відбудеться безкоштовний семінар. На семінарі розглядатимуться новації податкового законодавства (податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, єдиний податок, рентна плата, тощо).
Вівторок, 8.08.17: - Міська рада поки що не вирішила, як можна повернути в розпорядження громади другу нитку газогону. - Якщо басейн на стадіоні "Буковина" місту не по кишені, то нехай його будує підприємець, - заявили депутати від "Рідного міста". - Про розвиток плавання у місті, де всього два басейни. - Під вартою тримають підприємця, який намагався дати хабар поліціянту. - Дві кімнати ерготерапії відкрили у обласному центрі медико-соціальної реабілітації "Особлива дитина". - Про тонку грань між стереотипами та мовою ненависті говорили у Чернівцях на спеціалізованому тренінгу. - У Чернівцях відзначили 183 річницю з дня народження відомого митця, педагога та просвітителя Юрія Федьковича.