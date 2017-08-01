Чернівчанка побудувала будинок на земельній ділянці, яка їй не належить

Вивчаючи законність судових рішень прокурори виявили, що до Шевченківського районного суду м. Чернівці звернулась громадянка з позовною заявою до Чернівецької міської ради про визнання за нею права власності на житловий будинок загальною площею 256,6 кв. м.
Суд задовольнив вимоги позивачки та визнав за нею право власності на нерухоме майно не взявши до уваги, що Чернівецька міська рада не передавала жінці ні у власність, ні у користування земельну ділянку на якій остання здійснила самочинне будівництво. Про це інформує прес-служба прокуратури Чернівецької області.
При прийнятті вказаного рішення судом не було дотримано встановленого державою порядку оформлення права власності на нерухомість, оскільки особа, яка здійснила самочинне будівництво на земельній ділянці, що не була їй відведена для цієї мети, не може набути права власності на нього в порядку ст. 331 ЦК України.
Своїм рішенням суд першої інстанції фактично позбавив Чернівецьку міську раду права розпоряджатись земельною ділянкою на якій громадянка самовільно звела будинок без залучення відповідних контролюючих органів у сфері будівництва.
Керівник Чернівецької місцевої прокуратури звернувся до Апеляційного суду Чернівецької області та домігся скасування рішення про визнання за чернівчанкою права власності на самочинно зведене нерухоме майно.