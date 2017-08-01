ШЛЯХ НОВИЙ, А ГРАБЛІ - ТІ Ж...Скільки надій прості українці покладали на Революцію Гідності! Думали, що - нарешті - Україна вступила на новий шлях, який веде до перетворення нашої держави на сучасну європейську, де більшості буде забезпечений високий рівень життя і створені умови для самореалізації кожної особистості. Проте з'ясувалося, що у черговий раз країна наступила на старі граблі, і з усієї сили отримала удар по лобі.
Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:
Вибіркові кримінальні провадження: посадовцям - усе, журналістам - дулю
В Чернівецькій області спостерігається тривожна тенденція щодо захисту прав журналістів. Коли журналіст чи журналістка пишуть заяву до поліції про злочин - перешкоджання законній журналістській діяльності, залякування, то правоохоронці здебільшого просто реєструють їх як просте звернення і “успішно” відписуються. Коли ж заяву пишуть чиновники, посадовці — кримінальне провадження відкривається нараз.
на стадіоні «Буковина» відбудеться урочисте закриття міжнародного юнацького футбольного турніру в рамках Спільної заяви «Чотири регіони для Європи». Перед тим команди зіграють вирішальні матчі. 09.30 – 11.05 – матч «Швабія - Майєнн» 11.20 – 12.55 – матч «Чернівці - Сучава».
в Чернівецькому художньому музеї відбудеться виставка робіт з художньої фотографії делегацій учасників культурного проекту та нагородження учасників молодіжного культурного проекту художньої фотографії «Відкриваючи Буковину».