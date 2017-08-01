Оплата роботи студента за трудовим договором

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівецький міський голова Олексій Каспрук розкрив мафію у місті Чернівецький міський голова Олексій Каспрук розкрив мафію у містіНа прес-конференції для журналістів він так і сказав:
- У Чернівцях є мафія!

Ігор БУРКУТ, політолог:

ШЛЯХ НОВИЙ, А ГРАБЛІ - ТІ Ж... ШЛЯХ НОВИЙ, А ГРАБЛІ - ТІ Ж...Скільки надій прості українці покладали на Революцію Гідності! Думали, що - нарешті - Україна вступила на новий шлях, який веде до перетворення нашої держави на сучасну європейську, де більшості буде забезпечений високий рівень життя і створені умови для самореалізації кожної особистості. Проте з'ясувалося, що у черговий раз країна наступила на старі граблі, і з усієї сили отримала удар по лобі.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Вибіркові кримінальні провадження: посадовцям - усе, журналістам - дулю В Чернівецькій області спостерігається тривожна тенденція щодо захисту прав журналістів. Коли журналіст чи журналістка пишуть заяву до поліції про злочин - перешкоджання законній журналістській діяльності, залякування, то правоохоронці здебільшого просто реєструють їх як просте звернення і “успішно” відписуються. Коли ж заяву пишуть чиновники, посадовці — кримінальне провадження відкривається нараз.
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Що, Де, Коли
9 серпня о 10.00
продовження сесії Чернівцеької міської ради.
9 серпня о 13.00
на стадіоні «Буковина» відбудеться урочисте закриття міжнародного юнацького футбольного турніру в рамках Спільної заяви «Чотири регіони для Європи».
Перед тим команди зіграють вирішальні матчі.
09.30 – 11.05 – матч «Швабія - Майєнн»
11.20 – 12.55 – матч «Чернівці - Сучава».
9 серпня о 16.00
в Чернівецькому художньому музеї відбудеться виставка робіт з художньої фотографії делегацій учасників культурного проекту та нагородження учасників молодіжного культурного проекту художньої фотографії «Відкриваючи Буковину».


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Оплата роботи студента за трудовим договором

Вчора, 14:42 / Коментарів: 0
Право працівника реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, тобто, працювати за сумісництвом, встановлено Кодексом законів про працю України (ч. 2 ст. 21 КЗпП).

Робота за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.93 № 245 «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» (із змінами) та Положенням про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій, затвердженим наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28.06.93 № 43, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 30.06.93 за № 76.

Відповідно до ст. 102-1 КЗпП працівники, які працюють за сумісництвом (виконують крім основної у вільний від неї час і іншу роботу на умовах трудового договору в того самого чи іншого роботодавця), одержують заробітну плату за фактично виконану роботу без обмеження її певним розміром.

Постановою КМ України від 03.04.1993 № 245 встановлено, що тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати чотирьох годин на день і повного робочого дня у вихідний день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу. Статтею 62 Закону України від 01.07.2014 № 1556-VII «Про вищу освіту» особам, які навчаються у вищих навчальних закладах, надано право на трудову діяльність у позанавчальний час.

Юридичний департамент Міністерства соціальної політики України в листі від 25.05.2015 № 198/06/186-15 роз’яснив, що робота за трудовим договором осіб, які поєднують її з денною формою навчання, не є сумісництвом і оплачується на загальних підставах.

Законодавство про працю не містить норм, які зобов’язують роботодавця перевіряти факти укладання та припинення трудового договору за основним місцем роботи.

Зоя ФЕДИК
в. о. начальника відділу систематизації законодавства,
правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів,
правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області


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