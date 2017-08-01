Двоє чернівчан - серед переможців конкурсу на посади суддів у Верховному Суді

Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) оголосила рейтинг кандидатів у новостворюваний Верховний Суд. За результатами конкурсу, проведеного ВККС, переможцями конкурсу є 120 кандидатів, 80% з яких є діючими або колишніми суддями. Майже 40% переможців конкурсу у Верховний Суд - представники регіонів України, серед яких діючі або колишні судді, адвокати та науковці.Двоє чернівчан успішно пройшли усі етапи конкурсу та потрапили до числа переможців. Це означає, що вони можуть стати новими суддями найвищої судової інстанції, якщо їх затвердить Вища рада правосуддя, яка за рекомендацією ВККС має подати на підпис Президенту остаточні списки кандидатів. Втім ВРП має шанс вплинути на склад списку та вилучити з нього недоброчесних кандидатів.Серед переможців конкурсу професор кафедри кримінальної юстиції Чернівецького юридичного інституту Національного університету "Одеська юридична академія" Володимир Король та начальник головного управління юстиції у Чернівецькій області В’ячеслав Хохуляк.[/b]30 кандидатів із 120-ти отримали негативні висновки від Громадської ради доброчесності, що означає, що ці кандидати не відповідають критеріям доброчесності та професійної етики. Серед таких кандидатів переважно судді, які порушували права людини, ухвалювали політично вмотивовані рішення або не можуть пояснити свої статки.Таким чином кожен четвертий ймовірний суддя нового Верховного Суду отримав вето від громадськості на базі фактів порушення норм доброчесності та професійної етики.Відповідно до закону Вища рада правосуддя має право відмовити у внесенні подання Президенту про призначення кандидата суддею у випадку обґрунтованого сумніву в його доброчесності і професійній етиці або якщо його призначення негативно вплине на рівень довіри до судової влади.У зв’язку з цим днями ЧЕСНО.Фільтруй суд, Реанімаційний пакет реформ, Центр протидії копурції, Автомайдан та Фундація DeJuRe звернулися до Вищої ради правосуддя з вимогою відмовити у внесенні подання про призначення суддів, які мають негативний висновок Громадської ради доброчесності та призначення яких негативно вплине на рівень довіри до судової влади, а до Президента - утриматися від призначення суддів, які не відповідають критеріям доброчесності та професійної етики і ставлять під загрозу демократію в Україні.