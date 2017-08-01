Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 7 серпня 2017

Упродовж минулої доби до підрозділів Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області надійшло 338 звернень, в тому числі 17 – з ознаками кримінальних правопорушень. Серед них – 13 крадіжок, 2 грабежі, 1 злочин з наркотиками та 1 факт шахрайства - інформує Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області.
7 серпня поліцейськими складено 121 адміністративних протокола, з яких 65 за порушення Правил дорожнього руху, у тому числі 5 протоколів на водіїв за керування транспортними засобами у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння (ст.130 КУпАП).
Упродовж минулої доби на території області подій резонансного характеру не зареєстровано.