Буковинець, який намагався надати хабар працівнику поліції, залишиться під вартою

Апеляційний суд Чернівецької області підтримав позицію прокуратури та залишив у силі ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці відповідно до якої приватному підприємцю, який підозрюється у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище) та ч. 1 ст. 203-2 (зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативним запобіжним заходом у вигляді застави в розмірі 480 000 грн. - повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.
Підозрюваний намагався налагодити незаконну співпрацю із працівником поліції для забезпечення можливості безперешкодного здійснення протиправної діяльності у сфері грального бізнесу.
Про вказаний факт поліцейський невідкладно повідомив Управління внутрішньої безпеки в Чернівецькій області ДВБ Національної поліції України.
27.07.2017 зловмисника було затримано в порядку ст. 208 КПК України під час спроби надати поліцейському 5000 гривень неправомірної вигоди.
Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Досудове розслідування триває.