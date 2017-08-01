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11:00
08 серпня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 7 серпня 2017

10:43
08 серпня

За 2017 рік - нова форма Деклараціі про майновий стан і доходи

10:42
08 серпня

З 01.08.2017 року – оновлена форма акцизної накладної

10:41
08 серпня

Чернівці отримали понад 50 мільйонів акцизу від роздрібної алко-тютюнової торгівлі

10:19
08 серпня

У яких випадках можна звільнитись не відробляючи два тижні?

09:15
08 серпня

Схвалено стратегію розвитку підприємництва

09:12
08 серпня

Як підтвердити реальність здійснення операцій по відмовленим податковим накладним

09:11
08 серпня

Отримали квитанцію про зупинення реєстрації накладної – подайте Повідомлення

09:10
08 серпня

Від спрощенців Чернівці отримали 86,7 мільйонів податку

08:57
08 серпня

Нові правила роботи Конституційного суду

08:54
08 серпня

Двоє буковинців нарубали дерев на 136 тисяч гривень

08:51
08 серпня

Кіцманські поліцейські швидко встановили злодія

08:50
08 серпня

У Чернівцях покажуть історичний фільм "Червоний"

11:34
07 серпня

У столиці Буковини відкрито інфоцентр європейського зразка

10:55
07 серпня

Визначено механізм використання коштів на проведення психологічної реабілітації учасників АТО

10:51
07 серпня

Чи може фізособа – підприємець отримати податкову знижку?

10:47
07 серпня

Зміни до порядку перерахунку раніше призначених пенсій

10:41
07 серпня

Чернівецькі працедавці спрямували до бюджету понад 600 мільйонів ПДФО

10:35
07 серпня

Граничний термін подання звіту про пільги - 10 серпня

10:34
07 серпня

Змінено порядок призначення соцдопомоги малозабезпеченим сім’ям

10:07
07 серпня

Здійснення наставництва над дитиною

10:01
07 серпня

Змінено порядок надання адресної допомоги переселенцям

10:00
07 серпня

Закон, який надасть можливість зберегти мережу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

09:59
07 серпня

Внесено зміни до Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість

09:51
07 серпня

Як оскаржити відмову в реєстрації податкової накладної

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівецький міський голова Олексій Каспрук розкрив мафію у місті Чернівецький міський голова Олексій Каспрук розкрив мафію у містіНа прес-конференції для журналістів він так і сказав:
- У Чернівцях є мафія!

Ігор БУРКУТ, політолог:

ШЛЯХ НОВИЙ, А ГРАБЛІ - ТІ Ж... ШЛЯХ НОВИЙ, А ГРАБЛІ - ТІ Ж...Скільки надій прості українці покладали на Революцію Гідності! Думали, що - нарешті - Україна вступила на новий шлях, який веде до перетворення нашої держави на сучасну європейську, де більшості буде забезпечений високий рівень життя і створені умови для самореалізації кожної особистості. Проте з'ясувалося, що у черговий раз країна наступила на старі граблі, і з усієї сили отримала удар по лобі.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Вибіркові кримінальні провадження: посадовцям - усе, журналістам - дулю В Чернівецькій області спостерігається тривожна тенденція щодо захисту прав журналістів. Коли журналіст чи журналістка пишуть заяву до поліції про злочин - перешкоджання законній журналістській діяльності, залякування, то правоохоронці здебільшого просто реєструють їх як просте звернення і “успішно” відписуються. Коли ж заяву пишуть чиновники, посадовці — кримінальне провадження відкривається нараз.
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8 серпня о 10.00
з нагоди 183-ї річниці від дня народження буковинського соловія у Чернівцях відбудеться покладання квітів до пам'ятника Юрія Федьковича, що за адресою вул. Університетська, 19-а.
О 11.00 на території історико-культурного заповідника «Кладовище по вулиці Зеленій» (вул. Кишинівська, 1) представники крайової влади, духовенства та громадськості зберуться на панахиду та мітинг.
8 серпня о 12.00
в приміщенні обласної державної адміністрації (каб. 418) відбудеться прес-конференція начальника управління капітального будівництва облдержадміністрації Олександра Пуршаги на тему: "Основні завдання управління капітального будівництва обласної державної адміністрації на 2017 рік".


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За 2017 рік - нова форма Деклараціі про майновий стан і доходи

Сьогодні, 10:43 / Коментарів: 0
Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що 31 грудня 2017 року наберуть чинності зміни до форми податкової декларації про майновий стан і доходи. В бюлетені «Офіційний вісник України» від 25.07.2017 N 58 опубліковано наказ Міністерства фінансів України від 06.06.2017 N 556 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року N 859.

Наказом №556 внесено зміни до форми податкової декларації про майновий стан і доходи, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року N 859, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2015 року за N 1298/27743 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 вересня 2016 року N 821) та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року N 859, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2015 року за N 1298/27743 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 вересня 2016 року N 821).

Наказ №556 набирає чинності з 31 грудня 2017 року.
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