За 2017 рік - нова форма Деклараціі про майновий стан і доходи

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що 31 грудня 2017 року наберуть чинності зміни до форми податкової декларації про майновий стан і доходи. В бюлетені «Офіційний вісник України» від 25.07.2017 N 58 опубліковано наказ Міністерства фінансів України від 06.06.2017 N 556 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року N 859.
Наказом №556 внесено зміни до форми податкової декларації про майновий стан і доходи, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року N 859, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2015 року за N 1298/27743 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 вересня 2016 року N 821) та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року N 859, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2015 року за N 1298/27743 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 вересня 2016 року N 821).
Наказ №556 набирає чинності з 31 грудня 2017 року.