Зміни в законодавстві відносно жорстокого поводження з тваринами

Верховна Рада прийняла, а Президент підписав Закон від 22.06.2017 N2120-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження гуманного ставлення до тварин".
Ним, зокрема, надано визначення терміну "жорстоке поводження з тваринами", під яким розуміється знущання над тваринами, у тому числі безпритульними, що спричинило мучення, завдало їм фізичного страждання, тілесні ушкодження, каліцтво або призвело до загибелі, нацьковування тварин одна на одну та на інших тварин, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів, залишення домашніх та сільськогосподарських тварин напризволяще, у тому числі порушення правил утримання тварин.
Крім того в законодавство введено термін "пересувний звіринець", яким визнається спеціально обладнані некапітальні споруди, тимчасові приміщення, транспорт, мобільні клітки, огорожі, інші пересувні конструкції, що використовуються закладами культури, цирками, пересувними цирками, гастрольними центрами та іншими особами для тримання і транспортування диких тварин з метою їх використання у цирковій, естрадній, розважальній діяльності (публічного і приватного характеру), а також для їх публічної демонстрації, залучення до показів, виставок, що не мають наукового значення.
Одночасно збільшено адміністративну та кримінальну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами.
Закон набув чинності із 4 серпня 2017 року.
Людмила ПИЛИПІВ
провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства,
правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів,
правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області