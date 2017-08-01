Зміни у правилах вступу до магістратури

МОН наказом від 15.06.2017 N 864 встановило, що вступ на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань
, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання
з:права та загальних навчальних правничих компетентностей для вступників за спеціальностями 081 "Право" та 293 "Міжнародне право" з 2018 року
з урахуванням досвіду експериментального впровадження в 2016 та 2017 роках для вступників за спеціальністю 081 "Право";іноземної
(англійської, або німецької, або французької, або іспанської) мови для вступників на всі спеціальності з 2019 року,
передбачивши проведення експерименту в 2018 році для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузей знань 03 "Гуманітарні науки" (крім спеціальності 035 "Філологія"), 05 "Соціальні та поведінкові науки", 06 "Журналістика", 08 "Право", 24 "Сфера обслуговування", 29 "Міжнародні відносини".
Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Людмила ПИЛИПІВ
провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства,
правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів,
правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області