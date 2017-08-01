У Чернівцях шукають сім'ї для допомоги дітям, потребуючих захисту та підтримки

Чернівецький обласний центр соціальних служб для сімї, дітей та молодіШУКАЄ
сім'ї охочі працювати патронатними вихователями, які готові в своїх домівках доглядати за дітьми, що потребують захисту і підтримки.ГАРАНТУЄМО:
заробітну плату, кошти на виховання дитини, комплексну професійну підтримку.
ДОВІДКА:Контактний телефон (0372) 55-04-00
Патронат над дитиною - це тимчасовий догляд, виховання та реабілітація дитини в сім’ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин.
Метою патронату над дитиною є забезпечення захисту прав дитини, яка через складні життєві обставини тимчасово не може проживати разом з батьками/законними представниками, надання їй та її сім’ї послуг, спрямованих на повернення у сім’ю відповідно до найкращих інтересів дитини.