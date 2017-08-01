Від спрощенців Чернівці отримали 86,7 мільйонів податку

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівецький міський голова Олексій Каспрук розкрив мафію у місті Чернівецький міський голова Олексій Каспрук розкрив мафію у містіНа прес-конференції для журналістів він так і сказав:
- У Чернівцях є мафія!

Ігор БУРКУТ, політолог:

ШЛЯХ НОВИЙ, А ГРАБЛІ - ТІ Ж... ШЛЯХ НОВИЙ, А ГРАБЛІ - ТІ Ж...Скільки надій прості українці покладали на Революцію Гідності! Думали, що - нарешті - Україна вступила на новий шлях, який веде до перетворення нашої держави на сучасну європейську, де більшості буде забезпечений високий рівень життя і створені умови для самореалізації кожної особистості. Проте з'ясувалося, що у черговий раз країна наступила на старі граблі, і з усієї сили отримала удар по лобі.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Вибіркові кримінальні провадження: посадовцям - усе, журналістам - дулю В Чернівецькій області спостерігається тривожна тенденція щодо захисту прав журналістів. Коли журналіст чи журналістка пишуть заяву до поліції про злочин - перешкоджання законній журналістській діяльності, залякування, то правоохоронці здебільшого просто реєструють їх як просте звернення і “успішно” відписуються. Коли ж заяву пишуть чиновники, посадовці — кримінальне провадження відкривається нараз.
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8 серпня о 10.00
з нагоди 183-ї річниці від дня народження буковинського соловія у Чернівцях відбудеться покладання квітів до пам'ятника Юрія Федьковича, що за адресою вул. Університетська, 19-а.
О 11.00 на території історико-культурного заповідника «Кладовище по вулиці Зеленій» (вул. Кишинівська, 1) представники крайової влади, духовенства та громадськості зберуться на панахиду та мітинг.
8 серпня о 12.00
в приміщенні обласної державної адміністрації (каб. 418) відбудеться прес-конференція начальника управління капітального будівництва облдержадміністрації Олександра Пуршаги на тему: "Основні завдання управління капітального будівництва обласної державної адміністрації на 2017 рік".


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Від спрощенців Чернівці отримали 86,7 мільйонів податку

Сьогодні, 09:10 / Коментарів: 0
Упродовж семи місяців цього року від суб’єктів господарювання, які обрали спрощену систему оподаткування, до бюджету Чернівців надійшло 86,7 млн. грн. єдиного податку. Як підкреслив начальник Чернівецької ОДПІ Микола Загарюк, упродовж цього року спостерігається позитивна динаміка надходжень від платників єдиного податку. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшилися на 27,3 млн. грн., або майже на третину - повідомляє Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.

Підприємці сплатили 68,8 млн. грн. цього податку, юридичні особи – платники єдиного податку – 17,9 млн. грн.

Нагадаємо, що з початку цього року у законодавстві відбулися зміни, які стосуються платників єдиного податку. Зокрема, встановлено ставки єдиного податку для платників першої групи у відсотках до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового року.
Для платників другої групи залишено діючу прив'язку до розміру мінімальної заробітної плати.

Для платників третьої групи ставки єдиного податку залишаються незмінними: 3% для платників ПДВ і 5% для неплатників ПДВ.

Зверніть увагу, що рішенням Чернівецької міської ради №581 від 09.02.2017р. у 2017 році ставки єдиного податку для платників І та ІІ груп застосовуються з коефіцієнтом 0,5.


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