Від спрощенців Чернівці отримали 86,7 мільйонів податку

Упродовж семи місяців цього року від суб’єктів господарювання, які обрали спрощену систему оподаткування, до бюджету Чернівців надійшло 86,7 млн. грн. єдиного податку. Як підкреслив начальник Чернівецької ОДПІ Микола Загарюк, упродовж цього року спостерігається позитивна динаміка надходжень від платників єдиного податку. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшилися на 27,3 млн. грн., або майже на третину - повідомляє Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Підприємці сплатили 68,8 млн. грн. цього податку, юридичні особи – платники єдиного податку – 17,9 млн. грн.
Нагадаємо, що з початку цього року у законодавстві відбулися зміни, які стосуються платників єдиного податку. Зокрема, встановлено ставки єдиного податку для платників першої групи у відсотках до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового року.
Для платників другої групи залишено діючу прив'язку до розміру мінімальної заробітної плати.
Для платників третьої групи ставки єдиного податку залишаються незмінними: 3% для платників ПДВ і 5% для неплатників ПДВ.
Зверніть увагу, що рішенням Чернівецької міської ради №581 від 09.02.2017р. у 2017 році ставки єдиного податку для платників І та ІІ груп застосовуються з коефіцієнтом 0,5.