Нові правила роботи Конституційного суду

Верховна Рада прийняла, а Президент підписав Закон від 13.07.2017 N 2136-VIII "Про Конституційний Суд України".
Цей Закон визначає порядок організації та діяльності Конституційного Суду України, статус суддів Конституційного Суду України, підстави і порядок звернення до нього, процедуру розгляду ним справ і виконання його рішень.
Так, формами звернення до Суду є конституційне подання, конституційне звернення, конституційна скарга.
Суб'єктами права на конституційне подання є: Президент України, щонайменше сорок п'ять народних депутатів України, Верховний Суд, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Верховна Рада Автономної Республіки Крим.
Суб'єктами права на конституційне звернення є Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, щонайменше сорок п'ять народних депутатів України.
Суб'єктом права на конституційну скаргу є особа, яка вважає, що застосований в остаточному судовому рішенні в її справі закон України (його окремі положення) суперечить Конституції.
У складі Суду діють Велика палата, два сенати та шість колегій. Кожен сенат діє у складі дев'яти суддів, а кожна колегія - у складі трьох суддів. Склад сенатів та колегій формується на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду шляхом жеребкування. В свою чергу Велика палата діє у складі всіх суддів Конституційного Суду.
До повноважень колегії належить вирішення питань щодо відкриття конституційного провадження у справі за конституційним поданням, конституційним зверненням, конституційною скаргою.
Сенат розглядає питання щодо конституційності законів України (їх окремих положень) за конституційними скаргами, а також питання про відкриття конституційного провадження, якщо колегія не одностайно постановила ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою.Велика палата розглядає питання щодо:
1) конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
2) офіційного тлумачення Конституції;
3) відповідності Конституції чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковість;
4) конституційності питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою;
5) додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту;
6) відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції вимогам статей 157 і 158 Конституції;
7) порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції або законів;
8) відповідності нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим Конституції та законам України;
9) конституційності законів України (їх окремих положень) за конституційними скаргами у разі відмови Сенату від розгляду справи на розсуд Великої палати;
10) відкриття конституційного провадження у справі, якщо колегія постановила ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням або за конституційним зверненням.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
В’ячеслав ХОХУЛЯК
начальник Головного територіального
управління юстиції у Чернівецькій області