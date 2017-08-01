Двоє буковинців нарубали дерев на 136 тисяч гривень

Кіцманська місцева прокуратура в інтересах держави в особі Державної екологічної інспекції у Чернівецькій області та Шипинецької сільської ради звернулась до суду з позовною заявою до двох жителів Кіцманського району про стягнення з них шкоди, заподіяної незаконною порубкою дерев на суму понад 136 тис. грн. - повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.
У лютому 2015 року за результатами проведеної перевірки Державна екологічна інспекція у Чернівецькій області виявила факт незаконної порубки дерев у смузі відводу автодороги загального користування Кіцмань-Сторожинець в адміністративних межах Шипинецької сільської ради Кіцманського району.
За наслідками цієї перевірки державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища із залученням працівників поліції встановили, що двоє жителів с. Шипинці здійснили незаконну порубку 167 дерев у межах полезахисних лісових насаджень на землях сільськогосподарського призначення та в смузі відводу автодороги Кіцмань-Сторожинець, чим вчинили правопорушення, передбачене ст. 65-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Вину осіб було доведено та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу, який останні сплатили.
Однак шкоду в сумі понад 136 тис. грн., заподіяну навколишньому природному середовищу незаконною порубкою, вказані громадяни досі не відшкодували, що стало приводом для прокуратури звернутись до суду.