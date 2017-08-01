Двоє буковинців нарубали дерев на 136 тисяч гривень

Що, Де, Коли

з нагоди 183-ї річниці від дня народження буковинського соловія у Чернівцях відбудеться покладання квітів до пам'ятника Юрія Федьковича , що за адресою вул. Університетська, 19-а.

О 11.00 на території історико-культурного заповідника «Кладовище по вулиці Зеленій» (вул. Кишинівська, 1) представники крайової влади, духовенства та громадськості зберуться на панахиду та мітинг.