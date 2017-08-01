Кіцманські поліцейські швидко встановили злодія

Зловмисник не встиг розпорядитися викраденим майном. За скоєне йому загрожує кримінальна відповідальність - інформує Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області.
6 серпня до Кіцманського відділу поліції звернулася 53-річна жителька села Пядиківці. Жінка повідомила, що з її подвір’я було викрадено спортивний велосипед вартістю 7000 гривень.
На встановлення особи-правопорушника були орієнтовані всі наряди поліції, які здійснювали забезпечення публічної безпеки та порядку на території району. Завдяки професійним діям працівниками групи реагування патрульної поліції вдалося крадія встановити.
Ним виявився 41-річний житель села Неполоківці. Зловмисник вже потрапляв в поле зору правоохоронців.
Викрадений велосипед слідчі вилучили у правопорушника та повернули власниці.
Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.
Наразі вирішується питання про оголошення порушнику підозри у вчиненні злочину. Тривають слідчі дії.