ШЛЯХ НОВИЙ, А ГРАБЛІ - ТІ Ж...Скільки надій прості українці покладали на Революцію Гідності! Думали, що - нарешті - Україна вступила на новий шлях, який веде до перетворення нашої держави на сучасну європейську, де більшості буде забезпечений високий рівень життя і створені умови для самореалізації кожної особистості. Проте з'ясувалося, що у черговий раз країна наступила на старі граблі, і з усієї сили отримала удар по лобі.
Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:
Вибіркові кримінальні провадження: посадовцям - усе, журналістам - дулю
В Чернівецькій області спостерігається тривожна тенденція щодо захисту прав журналістів. Коли журналіст чи журналістка пишуть заяву до поліції про злочин - перешкоджання законній журналістській діяльності, залякування, то правоохоронці здебільшого просто реєструють їх як просте звернення і “успішно” відписуються. Коли ж заяву пишуть чиновники, посадовці — кримінальне провадження відкривається нараз.
з нагоди 183-ї річниці від дня народження буковинського соловія у Чернівцях відбудеться покладання квітів до пам'ятника Юрія Федьковича, що за адресою вул. Університетська, 19-а. О 11.00 на території історико-культурного заповідника «Кладовище по вулиці Зеленій» (вул. Кишинівська, 1) представники крайової влади, духовенства та громадськості зберуться на панахиду та мітинг.
в приміщенні обласної державної адміністрації (каб. 418) відбудеться прес-конференція начальника управління капітального будівництва облдержадміністрації Олександра Пуршаги на тему: "Основні завдання управління капітального будівництва обласної державної адміністрації на 2017 рік".
Понеділок, 7.08.17: - Соціальні дива Продана-Михайлішина - фарс, - мер Каспрук. - Учасники тендеру на закупівлю вживаних тролейбусів розіграли корупційну схему. - Контролювати публічні закупівлі в Чернівцях стане простіше. - Понад 3,5 мільйона гривень виділили на дитбудинки сімейного типу на Буковині. - Як 4 регіони долали залізну завісу та чого змогли досягти? - На Буковині розпочали щорічний пленер із художньої кераміки. - Global village влаштували на Соборній площі. - Футболісти з чотирьох країн змагаються у Чернівцях. - Визначили переможців чемпіонату Держприкордонслужби з футзалу.