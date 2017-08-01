У Чернівцях покажуть історичний фільм "Червоний"

Допрем‘єрний показ гостросюжетного історичного кінофільму "Червоний".
Шановні колеги запрошуємо вас 10 серпня 2017 року на перший допрем’єрний показ гостросюжетного історичного кінофільму "Червоний".
Дата і місце показу 10 серпня 2017, кінотеатр Ефект, м. Чернівці, вулиця Героїв Майдану, 184, початок о 18-00.
Цим показом продовжується всеукраїнський промотур "Червоного".
Загальнонаціональну прем’єру фільму українські глядачі з усіх куточків країни побачать на День Незалежності, 24 серпня 2017 року.
Фільм представлять Автор сценарію Андрій Кокотюха, режисер Заза Буадзе, оператор Олександр Земляний, виконавець головної ролі актор Микола Береза та інші члени знімальної групи.
Після показу відбудеться зустріч і обговорення з творчою групою фільму.
Заявки на інтерв'ю надсилайте на пошту pr@insightmedia.com.ua до 9 серпня.
Акредитація на показ обов'язкова.
Про фільм:
Сюжет стрічки розповідає про героя, який бореться за ідеали вільної
України в умовах протистояння ворожому тоталітарному режиму.
1947рік. У страшну м’ясорубку сталінських таборів потрапляє воїн УПА
Данило Червоний, де мусить пройти крізь пекло і нелюдські умови каторги,
переслідування кримінальних ватажків, підлість, зраду і відчай.
Данило знаходить в собі сили протистояти репресіям начальника табору і
робить відчайдушну спробу вирватися на волю, піднявши перше повстання у
таборі.
Гостросюжетна історична драма
Україна / 110 хв. / Повнометражний фільм
Режисер-постановник: Заза Буадзе
Автор сценарію: Андрій Кокотюха
За мотивами роману Андрія Кокотюхи «Червоний»
Оператор: Олександр Земляний
Композитор: Франко Еко
Художник-постановник: Юрій Ларіонов
Художник по костюмах: Світлана Симонович
Художник-гример: Леля Поліщук
Режисер монтажу: Віктор Маляренко
Звукорежисер: Олег Кульчицький
Лінійний продюсер: Андрій Полікашкін
У ролях:
Микола Береза, Олег Шульга, Любов Тищенко, Олександр Мавріц, Володимир
Шпудейко, Ігор Колтовской, Олег Стефан
Нагороди:
Роман "Червоний", книга відзначена конкурсом "Коронація слова" як кращий
історичний роман.