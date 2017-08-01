Іван Мунтян: Спільними зусиллями ми подолаємо будь-які труднощі й зробимо Буковину успішною

На цьому наголосив керівник представницької влади краю Іван Мунтян під час урочистостей з нагоди відзначення 77-річчя утворення Чернівецької області, які відбулися сьогодні, 6 серпня, в переддень річниці у Мармуровій залі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Участь в урочистостях також взяли офіційні делегації округу Швабія Федеративної Республіки Німеччини на чолі з Президентом Генеральної ради депутатів округу паном Юргеном Райхертом та департаменту Майєнн Франції на чолі з заступником голови Генеральної ради департаменту паном Жераром Дюжаре
, які прибули у столицю Буковини на святкування 20-ї річниці підписання партнерської угоди «Чотири регіони для Європи».
«На багатомовній, багатоконфесійній Буковинській землі пліч-о-пліч у мирі та злагоді споконвіку живуть і працюють представники багатьох національностей. Толерантність, взаєморозуміння та шанобливе ставлення до національних звичаїв і традицій – характерні риси, якими завжди були наділені жителі нашого чудового краю. Сьогодні Чернівецька область має достатній потенціал для позитивної динаміки наукового, економічного, туристичного і культурного розвитку. Тому вірю, що спільними зусиллями ми подолаємо будь-які труднощі й зробимо Буковину успішною», – відзначив Іван Мунтян, звертаючись до присутніх.
Відтак, з нагоди 20-ї річниці підписання згаданої вище партнерської угоди посадовець нагородив пана Юргена Райхерта та знаного в Україні та за її межами нашого земляка-мовознавця Тараса Кияка Почесними відзнаками Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною». Краянам, які зробили вагомий внесок у розвиток нашого регіону, Іван Мунтян вручив годинники та Почесні грамоти Чернівецької обласної ради.ДжерелоВід редакції: А де делегація з Румунії?