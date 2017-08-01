ЗА УЧАСТІ ДЕЛЕГАЦІЙ З НІМЕЧЧИНИ, ФРАНЦІЇ ТА РУМУНІЇ УРОЧИСТО ВІДЗНАЧЕНО 77- МУ РІЧНИЦЮ З ЧАСУ УТВОРЕННЯ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівецький міський голова Олексій Каспрук розкрив мафію у місті Чернівецький міський голова Олексій Каспрук розкрив мафію у містіНа прес-конференції для журналістів він так і сказав:
- У Чернівцях є мафія!

Ігор БУРКУТ, політолог:

ШЛЯХ НОВИЙ, А ГРАБЛІ - ТІ Ж... ШЛЯХ НОВИЙ, А ГРАБЛІ - ТІ Ж...Скільки надій прості українці покладали на Революцію Гідності! Думали, що - нарешті - Україна вступила на новий шлях, який веде до перетворення нашої держави на сучасну європейську, де більшості буде забезпечений високий рівень життя і створені умови для самореалізації кожної особистості. Проте з'ясувалося, що у черговий раз країна наступила на старі граблі, і з усієї сили отримала удар по лобі.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Вибіркові кримінальні провадження: посадовцям - усе, журналістам - дулю В Чернівецькій області спостерігається тривожна тенденція щодо захисту прав журналістів. Коли журналіст чи журналістка пишуть заяву до поліції про злочин - перешкоджання законній журналістській діяльності, залякування, то правоохоронці здебільшого просто реєструють їх як просте звернення і “успішно” відписуються. Коли ж заяву пишуть чиновники, посадовці — кримінальне провадження відкривається нараз.
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8 серпня о 10.00
з нагоди 183-ї річниці від дня народження буковинського соловія у Чернівцях відбудеться покладання квітів до пам'ятника Юрія Федьковича, що за адресою вул. Університетська, 19-а.
О 11.00 на території історико-культурного заповідника «Кладовище по вулиці Зеленій» (вул. Кишинівська, 1) представники крайової влади, духовенства та громадськості зберуться на панахиду та мітинг.
8 серпня о 12.00
в приміщенні обласної державної адміністрації (каб. 418) відбудеться прес-конференція начальника управління капітального будівництва облдержадміністрації Олександра Пуршаги на тему: "Основні завдання управління капітального будівництва обласної державної адміністрації на 2017 рік".


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ЗА УЧАСТІ ДЕЛЕГАЦІЙ З НІМЕЧЧИНИ, ФРАНЦІЇ ТА РУМУНІЇ УРОЧИСТО ВІДЗНАЧЕНО 77- МУ РІЧНИЦЮ З ЧАСУ УТВОРЕННЯ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Вчора, 14:35 / Коментарів: 0
ЗА УЧАСТІ ДЕЛЕГАЦІЙ З НІМЕЧЧИНИ, ФРАНЦІЇ ТА РУМУНІЇ УРОЧИСТО ВІДЗНАЧЕНО 77- МУ РІЧНИЦЮ З ЧАСУ УТВОРЕННЯ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ06 серпня, відбулосяурочисте зібрання, присвячене 77- й річниці з часу утворення Чернівецької області.

Голова обласної державної адміністрації Олександр Фищук спільно з керівниками органів місцевого самоврядування, депутатами обласної і міської рад, делегаціями з районів області, представниками ОТГ, обласних об’єднань громадян, ЗМІ, діячами науки і культури зібралися у Мармуровій залі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича для відзначення важливої для Буковини дати.

Особливим дійство робив той факт, що на урочистому зібранні були присутні делегації з Німеччини, Франції та Румунії, адже саме у ці дні Чернівецька область приймає учасників Спільної заяви «Чотири регіони для Європи».

Учасники зібрання привітали представників делегації округу Швабія Федеративної Республіки Німеччини на чолі з Президентом Генеральної ради депутатів округу - Юргеном Райхертом та Департаменту Майєнн Франції на чолі з заступником голови генеральної ради департаменту Жераром Дюжарє.

Окрім того, учні Чернівецьких шкіл чотирма мовами привітали своїх друзів – юних учасників команд, які будуть змагатися на Міжнародному юнацькому футбольному турнірі «Чотири регіони для Європи» та фотографів - учасників молодіжного культурного проекту «Відкриваючи Буковину».

Юні буковинці побажали гостям долати виклики, не втрачати запалу, не зупинятись на досягнутому, завжди насолоджуватись радістю перемог не лише під час проекту, а й в подальшому. Також учні міських шкіл у зверненні до своїх ровесників акцентували, що радо чекатимуть з ними наступних зустрічей.

Очільник виконавчої влади Буковини Олександр Фищук у вітальному слові зазначив, що в оточенні чарівної та унікальної природи, неповторних пам’яток історії Буковини виросло не одне покоління видатних діячів культури і мистецтв, медиків, науковців, громадських діячів, які широко відомі не лише в Україні, а й далеко за її межами, - Юрій Федькович, Ольга Кобилянська, Назарій Яремчук… Всі вони були гідними прикладами наших попередників та сучасників, світогляд яких формувався на традиціях буковинського краю.

«Не можу сьогодні не згадати про нинішніх Героїв, які у надзвичайно важкий для держави час гідно захищають демократичні цінності та територіальну цілісність України. Як і під час Революції Гідності, так і нині, на східних рубежах держави сміливі буковинці жертвують найдорожчим – життям, відстоюючи рідну землю», - наголосив Олександр Фищук та закликав присутніх хвилиною мовчання вшанувати всіх загиблих Героїв.

За словами посадовця, сьогодні пріоритетним завданням влади є забезпечення якості життя наших громадян, яке вимірюється стабільністю в країні, гідною роботою, високими зарплатами, соціальними стандартами, відповідно до яких жителі краю дають оцінку роботі владних інститутів держави. «Нині продовжується активізація роботи із залучення в економіку області інвестицій, формування сприятливого інвестиційного клімату. Основою розвитку буковинського села нині є об’єднані територіальні громади як самодостатні структури, а ресурсами для забезпечення добробуту його мешканців - природні багатства. Уміле використання всіх можливостей та підтримка держави дасть можливість досягнути найбільших вершин економічного зростання та стане запорукою щасливого майбутнього», - додав голова обласної державної адміністрації.
Джерело

Від редакції: Цікаво, чому в інформації прес-служби ОДА йдеться про участь у святкуванні 77-ї річниці Чернівецької області делегацій з Румунії, Німеччини і Франції, а вітали тільки німців і французів? Де тоді були румуни?
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