ЗА УЧАСТІ ДЕЛЕГАЦІЙ З НІМЕЧЧИНИ, ФРАНЦІЇ ТА РУМУНІЇ УРОЧИСТО ВІДЗНАЧЕНО 77- МУ РІЧНИЦЮ З ЧАСУ УТВОРЕННЯ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

06 серпня, відбулосяурочисте зібрання, присвячене 77- й річниці з часу утворення Чернівецької області.Голова обласної державної адміністрації Олександр Фищук спільно з керівниками органів місцевого самоврядування, депутатами обласної і міської рад, делегаціями з районів області, представниками ОТГ, обласних об’єднань громадян, ЗМІ, діячами науки і культури зібралися у Мармуровій залі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича для відзначення важливої для Буковини дати.Особливим дійство робив той факт, що на урочистому зібранні були присутні делегації з Німеччини, Франції та Румунії, адже саме у ці дні Чернівецька область приймає учасників Спільної заяви «Чотири регіони для Європи».Учасники зібрання привітали представників делегації округу Швабія Федеративної Республіки Німеччини на чолі з Президентом Генеральної ради депутатів округу - Юргеном Райхертом та Департаменту Майєнн Франції на чолі з заступником голови генеральної ради департаменту Жераром Дюжарє.Окрім того, учні Чернівецьких шкіл чотирма мовами привітали своїх друзів – юних учасників команд, які будуть змагатися на Міжнародному юнацькому футбольному турнірі «Чотири регіони для Європи» та фотографів - учасників молодіжного культурного проекту «Відкриваючи Буковину».Юні буковинці побажали гостям долати виклики, не втрачати запалу, не зупинятись на досягнутому, завжди насолоджуватись радістю перемог не лише під час проекту, а й в подальшому. Також учні міських шкіл у зверненні до своїх ровесників акцентували, що радо чекатимуть з ними наступних зустрічей.Очільник виконавчої влади Буковини Олександр Фищук у вітальному слові зазначив, що в оточенні чарівної та унікальної природи, неповторних пам’яток історії Буковини виросло не одне покоління видатних діячів культури і мистецтв, медиків, науковців, громадських діячів, які широко відомі не лише в Україні, а й далеко за її межами, - Юрій Федькович, Ольга Кобилянська, Назарій Яремчук… Всі вони були гідними прикладами наших попередників та сучасників, світогляд яких формувався на традиціях буковинського краю.«Не можу сьогодні не згадати про нинішніх Героїв, які у надзвичайно важкий для держави час гідно захищають демократичні цінності та територіальну цілісність України. Як і під час Революції Гідності, так і нині, на східних рубежах держави сміливі буковинці жертвують найдорожчим – життям, відстоюючи рідну землю», - наголосив Олександр Фищук та закликав присутніх хвилиною мовчання вшанувати всіх загиблих Героїв.За словами посадовця, сьогодні пріоритетним завданням влади є забезпечення якості життя наших громадян, яке вимірюється стабільністю в країні, гідною роботою, високими зарплатами, соціальними стандартами, відповідно до яких жителі краю дають оцінку роботі владних інститутів держави. «Нині продовжується активізація роботи із залучення в економіку області інвестицій, формування сприятливого інвестиційного клімату. Основою розвитку буковинського села нині є об’єднані територіальні громади як самодостатні структури, а ресурсами для забезпечення добробуту його мешканців - природні багатства. Уміле використання всіх можливостей та підтримка держави дасть можливість досягнути найбільших вершин економічного зростання та стане запорукою щасливого майбутнього», - додав голова обласної державної адміністрації.