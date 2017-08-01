Безхатченки влаштували пожежу у покинутому будинку у Чернівцях

Вночі 6 серпня виникла пожежа в житловому будинку та прибудованій господарській будівлі у с. Димка Глибоцького району. Попередньою причиною пожеж стало коротке замкнення електромережі на горищі господарської будівлі. Так як конструкції горища були дерев’яні, а в середині будівлі зберігалося сіно та дрова, вогонь швидко поширився в середині споруди, а також перекинувся на горище зблокованого із господарською будівлею житлового будинку. Площа пожежі склала 80 м. кв. Про це інформує прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.Про те, що трапилася пожежа помітили власники, які перебували у житловому будинку. Люди одразу ж повідомили про пожежу рятувальників. На місце події було направлено вогнеборців з смт. Глибока та місцеву пожежну команду с. Тарашани. Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу в тих межах, в яких вони її застали на момент прибуття. В результаті пожежі вогнем знищено покриття господарської будівлі та житлового будинку та пошкоджено речі домашнього вжитку. Завдяки діям пожежно-рятувальних підрозділів під час пожежі було врятовано житловий будинок.5 серпня с. Драчинці Кіцманського району горіла літня кухня. До пожежі призвело порушення правил експлуатації газового приладу. Пожежу було ліквідовано вогнеборцями з м. Кіцмань та місцевою пожежною командою с. Драченці.Вранці 7 серпня у м. Чернівці виникла пожежа у житловому будинку на вул. Арадській. Як з’ясувалося в будинку ніхто не проживав, тому там облаштували тимчасовий прихисток люди без постійного місця проживання. Причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем безхатченків. Необережно кинутий недопалок призвів до загорання ліжка та постільних речей. Винуватці пожежі з місця події втекли. Про пожежу рятувальників повідомили мешканці сусідніх будинків. На місце події було направлено черговий караул рятувальників Державної пожежно-рятувальної частини №1 м. Чернівці. Вогнеборцям вдалося ліквідувати пожежу та врятувати будинок від вогню.Загалом впродовж вихідних пожежно-рятувальними підрозділами було ліквідовано 9 пожеж, під час яких було врятовано від вогню 11 будівель.