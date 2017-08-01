Буковинець пірнув у воду та не винирнув

Трагедія трапилася ввечері 5 серпня на місцевому ставку в с. Каплівка Хотинського району. Того дня група місцевих мешканців відпочивала на березі ставка. 31-річний чоловік вирішив скупатися, зайшов у воду та пірнув. Товариші, які залишилися на березі побачили, що пірнувши під воду, чоловік так і не винирнув. Про це інформує прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.
Люди кинулися йому на допомогу. Вони виявили тіло чоловіка у воді та врятувати життя йому вже було не можливо. На даний час тіло потопельника направлено на судово-медичну експертизу в м. Чернівці для встановлення остаточних причин смерті.З початку 2017 року в Чернівецькій області втопилося 20 людей, з них 1 дитина. Всі трагічні випадки трапилися в необлаштованих для відпочинку на воді місцях та де заборонено купатися. Управління ДСНС України у Чернівецькій області звертається до всіх буковинців бути вкрай обережними під час відпочинку на воді та суворо дотримуватися правил безпеки!