У столиці Буковини відкрито інфоцентр європейського зразка

Сучасний комунікативний майданчик для обговорення важливих ініціатив та отримання актуальної інформації про регіони-побратими Буковини
відкрито сьогодні, 6 серпня, у середмісті Чернівців на вулиці Кобилянській, 5.
Ремонтно-реставраційні роботи в одному з приміщень колишнього готелю Belle Vue, в якому відтепер функціонуватиме відповідна громадська інформаційна платформа, здійснено за фінансової підтримки округу Швабія землі Баварія Федеративної Республіки Німеччина, Міністерства закордонних справ Республіки Австрія та її Федеральної землі Карінтія. Участь в урочистому відкритті інфоцентру взяв голова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян.
Так, керівник представницької влади краю подякував своєму колезі – Президенту Генеральної ради депутатів округу Швабія пану Юргену Райхерту за активне сприяння у реалізації цього проекту, а також висловив сподівання на те, що відтепер буковинці отримають доступ до усієї інформації про партнерські регіони Буковини та Європейський Союз загалом, яка їх цікавить.
«Інфоцентр, окрім власне комунікативної, виконує ще й неабияку іміджеву роль, адже є прикладом реалізації на практиці європейського підходу до вирішення питань, про який усі ми так багато чули. Адже ще рік тому це приміщення більше нагадувало якийсь старий склад, а сьогодні ми зайшли до цілком модерної зали, де є усе необхідне для продуктивної роботи місцевих інтелектуалів та громадських активістів», – відзначив Іван Мунтян.