Визначено механізм використання коштів на проведення психологічної реабілітації учасників АТО

Постановою Кабінету міністрів України від 12.07.2017 року № 497 затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції.



Документом, зокрема, передбачено, що послуги з психологічної реабілітації будуть надаватися шляхом укладання тристороннього договору між районним органом соціального захисту населення, учасником АТО та суб'єктом, що надає послуги із психологічної реабілітації. При цьому, де проходити реабілітацію можна буде обирати самостійно.



Бюджетні кошти будуть спрямовуватись до районних органів соціального захисту населення для відшкодування вартості надання зазначених послуг, проживання та харчування в умовах стаціонару, витрат на оплату проїзду.



Таким чином, актом визначено механізм використання коштів на проведення психологічної реабілітації учасників АТО, що дозволить збільшити кількість осіб, які зможуть пройти таку реабілітацію, та сприятиме відновленню психологічного стану та зміцненню їх особистісного та соціального статусу.

Отримати послуги з психологічної реабілітації можуть інваліди війни, учасники бойових дій, учасники війни.



Для проходження психологічної реабілітації необхідно звернутися до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання (перебування) із заявою, складеною в довільній формі, до якої додаються копія посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни, або учасника війни та копія документа, що підтверджує безпосередню участь в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення з безпосереднім перебуванням в районах АТО у період її проведення.



Орган соціального захисту населення протягом одного робочого дня з часу надходження заяви реєструє таку заяву та приймає рішення щодо укладання договору про надання послуг із психологічної реабілітації із суб’єктом надання послуг, якого обрав учасник АТО.



У разі отримання від суб’єкта надання послуг, обраного учасником АТО, відмови у наданні послуг із психологічної реабілітації орган соціального захисту населення інформує про це учасника АТО та пропонує йому обрати іншого суб’єкта надання послуг.



Орган соціального захисту населення, суб’єкт надання послуг та учасник АТО укладають договір про надання послуг із психологічної реабілітації у трьох примірниках (по одному для кожної сторони).



Усі примірники договору про надання послуг із психологічної реабілітації, підписані керівником органу соціального захисту населення та учасником АТО і скріплені печаткою (за наявності) такого органу, передають учаснику АТО для подальшої передачі суб’єкту надання послуг.



Після прибуття учасника АТО до відповідного суб’єкта надання послуг керівник такого суб’єкта підписує та скріплює печаткою (за наявності) всі примірники договору про надання послуг із психологічної реабілітації, після чого надсилає один примірник поштовим відправленням до органу соціального захисту населення, другий – передає учаснику АТО, третій – залишає на зберіганні у себе.



Оплата послуг із психологічної реабілітації учасників АТО проводиться шляхом відшкодування вартості таких послуг суб’єктам надання послуг відповідно до укладеного договору на підстав актів надання послуг.



Гранична вартість послуг із психологічної реабілітації визначається щороку Мінсоцполітики за пропозицією служби та за погодженням із Мінфіном.



Людмила ПИЛИПІВ

провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства,

правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів,

правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області

