Зміни до порядку перерахунку раніше призначених пенсій

2 липня на засіданні Уряду було схвалено зміни до порядку проведення перерахунків раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, із урахуванням фінансових ресурсів ПФУ.
Законом № 1774-VIII внесено зміни до статті 42 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», якими передбачено проведення перерахунків раніше призначених пенсій через збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, на коефіцієнт, що відповідає не менше як 20% показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, порівняно з попереднім роком.
З метою узгодження Порядку перерахунку пенсій із цим Законом прийнято постанову КМУ від 12.07.2017 р. № 486, якою Порядок перерахунку пенсій відповідно до частини другої статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» викладено у новій редакції.
Як і раніше, перерахунку підлягатимуть пенсії, призначені за зверненнями, які надійшли по 31 грудня року, що передує року, в якому проводиться перерахунок.Перерахунку підлягатимуть пенсії,
обчислені відповідно до Законів України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» — особам із числа військовослужбовців строкової служби та членам їх сімей, постанови КМУ від 23.11.2011 р. № 1210 «Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».Коефіцієнт збільшення показника середньої заробітної плати
(доходу) в Україні, з якої сплачені страхові внески, та дата проведення перерахунку
визначатимуться щороку в межах бюджету ПФУ Кабміном.
Зоя ФЕДИК
в. о. начальника відділу систематизації законодавства,
правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів,
правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області