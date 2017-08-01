Чернівецькі працедавці спрямували до бюджету понад 600 мільйонів ПДФО

За сім місяців 2017 року платники, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, перерахували до бюджетів усіх рівнів 607,9 млн.грн. податку на доходи фізичних осіб. Це на 190,5 млн. грн. або майже на третину перевищує минулорічний показник. Податок на доходи фізичних осіб є лідером у наповненні зведеного бюджету та складає 51,9 відс. від загальних надходжень - повідомляє Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Місцеві скарбниця столиці Буковини отримала 337,2 млн. грн., що становить 58,9 відс. від загальних податкових надходжень бюджету міста. Порівняно із минулим роком приріст податку на доходи фізосіб склав 103,8 млн. грн.
Як зазначив начальник Чернівецької ОДПІ Микола Загарюк, системна виплата офіційної заробітної плати роботодавцями якісно впливає на надходження з податку на доходи фізичних осіб. Завдяки відповідальності більшості працедавців бюджети усіх рівнів, і, в першу чергу, територіальної громади, отримують фінансову можливість для розвитку та поліпшення умов життя громадян.