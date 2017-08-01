Граничний термін подання звіту про пільги - 10 серпня

Чернівецька ОДПІ нагадує, що Державною фіскальною службою України (далі – ДФС) станом на 01.07.2017 затверджені:
– Довідник № 83/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету;
– Довідник № 83/2 інших податкових пільг.
При заповненні Звіту про суми податкових пільг за шість календарних місяців 2017 року (останній строк подання звіту – 10 серпня 2017 року), форма якого затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 №1233 «Про затвердження Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг», слід користуватися зазначеними Довідниками.