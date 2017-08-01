Змінено порядок призначення соцдопомоги малозабезпеченим сім’ям

Набрали чинності зміни, внесені в Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2017 року № 454.
Так, уряд визначив механізми мотивації працездатних безробітних з числа малозабезпечених сімей до працевлаштування.
Відтепер центр зайнятості щомісяця буде надавати інформацію управлінню соціального захисту населення стосовно дотримання безробітними працездатними членами малозабезпеченої сім’ї законодавства про зайнятість А саме: у частині сприяння своєму працевлаштування та припинення реєстрації як безробітної особи.
У разі отримання відомостей про припинення реєстрації як безробітної особи, яка включена до складу малозабезпеченої сім’ї (крім випадків припинення реєстрації у зв’язку з працевлаштуванням самостійно), виплата раніше призначеної соціальної допомоги припиняється з місяця, що настає за місяцем, в якому припинено реєстрацію безробітного.
Зоя ФЕДИК
в. о. начальника відділу систематизації законодавства,
правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи
та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області