Змінено порядок надання адресної допомоги переселенцям

Кабінетом Міністрів України внесено ряд змін у законодавство, що регулює питання призначення щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг (далі грошова допомога).



Відповідно до п.2 Порядку, грошова допомога надавалася внутрішньо переміщеним особам, які стоять на обліку в структурних підрозділах з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органах з питань соціального захисту населення міських, районних у містах (у разі утворення) рад (далі - уповноважені органи), з дня звернення за її призначенням і виплачувалася по місяць зняття з такого обліку включно, але не більше ніж шість місяців.



03.06.2017 р. набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 р. № 370 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. №505 і від 22 вересня 2016 р. №646", якою внесені зміни зокрема до п. 2 Порядку.



Відтепер грошова допомога надається внутрішньо переміщеним особам, які перемістилися:



• з тимчасово окупованої території України;

• з населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження;

• з населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення;

а також внутрішньо переміщеним особам, житло яких зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції та які взяті на облік у структурних підрозділах з питань соціального захисту населення.



Перелік населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та перелік населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. № 1085.



Факт наявності житла, яке зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції, розташованого в інших регіонах, ніж тимчасово окупована територія України, в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження та на лінії зіткнення, підтверджується копією відповідного акта технічного стану.



Водночас повідомляємо, що якщо у будь-кого з членів сім`ї внутрішньо переміщеної особи є у власності житлове приміщення/частина житлового приміщення, розташованого в інших регіонах, ніж тимчасово непідконтрольна територія України, населені пункти, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, і населені пункти, які розташовані на лінії зіткнення, крім житлових приміщень, непридатних для проживання, що підтверджується відповідним актом технічного стану, адресна допомога призначатися не буде.



Ця норма не стосується сімей, до складу яких входять військовослужбовці з числа внутрішньо переміщених осіб, які захищають незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та беруть безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції (постанова Кабінету Міністрів України від 4 липня 2017 р. № 453 «Про внесення змін до Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг»).



Людмила Пилипів

провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства,

правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів,

правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області



