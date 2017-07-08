Закон, який надасть можливість зберегти мережу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

Закон України № 2081-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей, збереження мережі дитячих оздоровчих закладів» удосконалює правове регулювання забезпечення реалізації прав дітей, передусім соціально-вразливих категорій, на оздоровлення та відпочинок.
Законом розширюються перелік категорій дітей, які мають право на оздоровлення та відпочинок за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій, професійних спілок та фондів, добровільних внесків юридичних та фізичних осіб, інших джерел.
Також документом уточнюються повноваження державних органів у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, порядок утворення, реорганізації та ліквідації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, встановлюється відповідальність за неподання або подання не в повному обсязі відомостей для внесення до Державного реєстру майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей.
Реалізація положень Закону посилить контроль за діяльністю дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.
Документ набув чинності 08.07.2017.