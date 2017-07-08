Закон, який надасть можливість зберегти мережу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

Що, Де, Коли

на стадіоні «Буковина» відбудеться офіційне відкриття міжнародного юнацького футбольного турніру в рамках Спільної заяви «Чотири регіони для Європи».

У заході візьмуть участь офіційні делегації з чотирьох держав, спортивні та культурні делегації, керівництво області та міста, громадськість краю.

15.45 – 17.20 – матч «Майєнн - Сучава»

17.30 – 19.05 – матч «Чернівці - Швабія»

в 202 каб. відбудеться засідання тендерного комітету з питання визначення переможця щодо закупівлі не нових тролейбусів "21-ТР" у зв"язку із відмовою попереднього переможця від укладання договору.