Чернівецька митниця ДФС: про експорт відходів деревини та пиломатеріалів

Зняття конвенційної заборони Укрзалізниці на вивезення деревини з України у травні поточного року знову відкрило залізничні колії для експортерів лісоматеріалів. Як свідчить статистика, лише через пункт пропуску «Вадул-Сірет – Вікшани» Чернівецької митниці ДФС було переміщено понад 177 тис. тонн української деревини. Аби уникнути неоднозначності у питаннях вивезення лісу, митниця повертає практику щомісячного звітування перед громадськістю про переміщення деревини та виробів з неї (група 44) у зоні діяльності Чернівецької митниці ДФС.
Упродовж семи місяців поточного року через пункт пропуску для залізничного сполучення «Вадул-Сірет – Вікшани» митного поста «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці ДФС було переміщено майже 467 тис. тонн лісоматеріалів, з яких 37, 92% - експортованого, інше – транзитний ліс з Білорусі, Росії, Німеччини та Латвії.
Левова частка українського лісу експортувалася у вигляді дров паливних (код 4401) – понад 173 тис. тонн. У розрізі областей найвищий показник за об’ємом у Житомирській області – 30,35% експорту. Чернівецька посідає 4 місце – 9,12%. У лідерах також Київщина та Рівненщина – відповідно 25,14% та 17,72%.
Станом на липень 2017 року фіксується зростання експорту відходів деревини хвойних порід. Так, лише з Чернівецької області було вивезено 516 тонн таких матеріалів. Слід зауважити, що експортерами вказаного товару були два державні підприємства Буковини та два підприємства Закарпаття та Києва.
Крім того, серед експортованого – деревина хвойних порід у вигляді тріски – понад 557 тонн, з яких буковинського походження – 81,11% (експортери – приватні підприємці Вижницького району).
За вказаний період за межі митної території України залізницею було також переміщено 2,88 тис. тонн пиломатеріалів (код 4407). Експортерами даної категорії деревини були державні та приватні підприємства Тернопільської (31,51%), Львівської (25,51%), Хмельницької (25,05%), Чернівецької (15,6%) та Чернігівської (2,33%) областей.