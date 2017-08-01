На соціальні потреби – 670 мільйонів від чернівецьких працедавців

За підсумками січня-липня 2017 року чернівецькі працедавці спрямували на соціальні потреби 670,8 млн. грн. єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування що на 219,3 млн. грн., або на третину більше, ніж торік - повідомляє Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Як підкреслив начальник Чернівецької ОДПІ Микола Загарюк, аналітика свідчить про стабільну тенденцію росту сплати єдиного внеску.
«Ми відзначаємо достатньо високий рівень податкової культури платників столиці Буковини. Разом з тим, фахівці Чернівецької ОДПІ систематично спілкуються з роботодавцями щодо легальності та повноти оплати праці. Як наслідок – до бюджету спрямовуються додаткові кошти», - зазначив посадовець.
«Лише офіційне працевлаштування дає право найманим працівникам на отримання соціальних виплат у разі втрати працездатності та пенсійного забезпечення в майбутньому. Це повинні врахувати не тільки громадяни, які незабаром вийдуть на пенсію, а й молоді люди, оскільки зміни до пенсійного законодавства передбачають нарахування пенсійних виплат залежно від страхового стажу», підсумував Микола Загарюк.