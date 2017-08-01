Зміни до форм заяв про реєстрацію

Звертаємо увагу заявників, що наказом Міністерства юстиції України від 15.06.2017 № 1924/5 внесено зміни до двох форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 листопада 2016 року № 3268/5.
Замінено деякі інформаційні блоки у формах, які стосуються внесення змін до відомостей про юридичну особу та фізичну особу - підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а саме у Формі 3 та Формі 11.
Наказ Міністерства юстиції України від 15.06.2017 № 1924/5 «Про внесення змін до деяких форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» набирає чинності через 10 днів з дня його офіційного опублікування («Офіційний вісник України» від 14.07.2017 № 55). Таким чином, нові форми заяв діють з 24.07.2017.
Зоя ФЕДИК
в. о. начальника відділу систематизації законодавства,
правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів,
правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області