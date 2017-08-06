ШЛЯХ НОВИЙ, А ГРАБЛІ - ТІ Ж...Скільки надій прості українці покладали на Революцію Гідності! Думали, що - нарешті - Україна вступила на новий шлях, який веде до перетворення нашої держави на сучасну європейську, де більшості буде забезпечений високий рівень життя і створені умови для самореалізації кожної особистості. Проте з'ясувалося, що у черговий раз країна наступила на старі граблі, і з усієї сили отримала удар по лобі.
Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:
Вибіркові кримінальні провадження: посадовцям - усе, журналістам - дулю
В Чернівецькій області спостерігається тривожна тенденція щодо захисту прав журналістів. Коли журналіст чи журналістка пишуть заяву до поліції про злочин - перешкоджання законній журналістській діяльності, залякування, то правоохоронці здебільшого просто реєструють їх як просте звернення і “успішно” відписуються. Коли ж заяву пишуть чиновники, посадовці — кримінальне провадження відкривається нараз.
на стадіоні «Буковина» відбудеться офіційне відкриття міжнародного юнацького футбольного турніру в рамках Спільної заяви «Чотири регіони для Європи». У заході візьмуть участь офіційні делегації з чотирьох держав, спортивні та культурні делегації, керівництво області та міста, громадськість краю. 15.45 – 17.20 – матч «Майєнн - Сучава» 17.30 – 19.05 – матч «Чернівці - Швабія»
Неділя, 6 серпня 2017 р.: - Виставку живопису та скульптури закарпатських митців представили у Чернівцях. - Художник-аматор Олег Червоноградський презентував у Чернівцях свою першу персональну виставку картин. - На Буковині відбувся восьмий традиційний чемпіонат Державної прикордонної служби України з футзалу. - Про улюблені літні заняття, захоплення та дитячі мрії маленьких чернівчан.