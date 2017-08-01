Голлівудські зірки завітали до Чернівців

У неділю, 6 серпня, до Чернівців приїхала відома голлівудська пара Міла Куніс і Ештон Катчер.
За даними джерела, вони заїхали до міста буквально на кілька годин зі столиці Угорщини, де актори беруть участь у зйомках.
У Чернівцях їх зустрів український режисер Сергій Скобун. Він і провів екскурсію подружжю.
"Вони приїхали з Будапешта буквально на кілька годин з особистих питань. Зустрілися з ними в кафе біля Театральної площі. Мілі та Ештону дуже сподобалося місто. Я помітив у них тільки єдиний натяк: на погані українські дороги", – поділився інформацією Скобун.Джерело