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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
11:34
07 серпня

У столиці Буковини відкрито інфоцентр європейського зразка

10:55
07 серпня

Визначено механізм використання коштів на проведення психологічної реабілітації учасників АТО

10:51
07 серпня

Чи може фізособа – підприємець отримати податкову знижку?

10:47
07 серпня

Зміни до порядку перерахунку раніше призначених пенсій

10:41
07 серпня

Чернівецькі працедавці спрямували до бюджету понад 600 мільйонів ПДФО

10:35
07 серпня

Граничний термін подання звіту про пільги - 10 серпня

10:34
07 серпня

Змінено порядок призначення соцдопомоги малозабезпеченим сім’ям

10:07
07 серпня

Здійснення наставництва над дитиною

10:01
07 серпня

Змінено порядок надання адресної допомоги переселенцям

10:00
07 серпня

Закон, який надасть можливість зберегти мережу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

09:59
07 серпня

Внесено зміни до Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість

09:51
07 серпня

Як оскаржити відмову в реєстрації податкової накладної

09:48
07 серпня

Чернівецька митниця ДФС: про експорт відходів деревини та пиломатеріалів

09:43
07 серпня

На соціальні потреби – 670 мільйонів від чернівецьких працедавців

09:28
07 серпня

Зміни до форм заяв про реєстрацію

09:18
07 серпня

З початку 2017 року на території Чернівецької області виникло 517 пожеж, де загинуло 27 осіб

09:17
07 серпня

Відповідальність за паркування на місцях для інвалідів

08:57
07 серпня

Заборгованість зі сплати страхових внесків скоротилася на 0,4 млн.грн.

11:13
04 серпня

Для отримання інформаційних послуг –звертайтесь до Контакт - центру ДФС

11:13
04 серпня

Коди типів об’єктів оподаткування оновлено

10:25
04 серпня

У Галереї Ратуші покажуть філософську фотовиставку

10:22
04 серпня

За тиждень дорожниками Буковини ліквідована ямковість на площі 2599,00 кв.м

10:21
04 серпня

Власники нерухомості у Чернівцях сплатили 6,7 млн. грн. податку

10:18
04 серпня

Не згодні з сумою податку на нерухомість – звіртесь з податковою інспекцією

10:12
04 серпня

Куди звертатись для звірки даних, якщо нерухомість у різних населених пунктах

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівецький міський голова Олексій Каспрук розкрив мафію у місті Чернівецький міський голова Олексій Каспрук розкрив мафію у містіНа прес-конференції для журналістів він так і сказав:
- У Чернівцях є мафія!

Ігор БУРКУТ, політолог:

ШЛЯХ НОВИЙ, А ГРАБЛІ - ТІ Ж... ШЛЯХ НОВИЙ, А ГРАБЛІ - ТІ Ж...Скільки надій прості українці покладали на Революцію Гідності! Думали, що - нарешті - Україна вступила на новий шлях, який веде до перетворення нашої держави на сучасну європейську, де більшості буде забезпечений високий рівень життя і створені умови для самореалізації кожної особистості. Проте з'ясувалося, що у черговий раз країна наступила на старі граблі, і з усієї сили отримала удар по лобі.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Вибіркові кримінальні провадження: посадовцям - усе, журналістам - дулю В Чернівецькій області спостерігається тривожна тенденція щодо захисту прав журналістів. Коли журналіст чи журналістка пишуть заяву до поліції про злочин - перешкоджання законній журналістській діяльності, залякування, то правоохоронці здебільшого просто реєструють їх як просте звернення і “успішно” відписуються. Коли ж заяву пишуть чиновники, посадовці — кримінальне провадження відкривається нараз.
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Що, Де, Коли
7 серпня о 15.00
на стадіоні «Буковина» відбудеться офіційне відкриття міжнародного юнацького футбольного турніру в рамках Спільної заяви «Чотири регіони для Європи».
У заході візьмуть участь офіційні делегації з чотирьох держав, спортивні та культурні делегації, керівництво області та міста, громадськість краю.
15.45 – 17.20 – матч «Майєнн - Сучава»
17.30 – 19.05 – матч «Чернівці - Швабія»
7 серпня о 15.00
в 202 каб. відбудеться засідання тендерного комітету з питання визначення переможця щодо закупівлі не нових тролейбусів "21-ТР" у зв"язку із відмовою попереднього переможця від укладання договору.
7 серпня о 16.00
в каб.202 Ратуші відбудеться брифінг Чернівецького міського голови Олексія Каспрука.


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Теми Тижня ТВА субота, 5.08.2017

5-08-2017, 10:18 / Коментарів: 0


Субота, 5 серпня 2017 р.:
- 5 серпня в Україні вшановують пам'ять жертв Великого терору 1937-1938 років.
- За тепло платитимемо менше, але через рік.
- На сесії Чернівецької міськради затвердили програму щодо виділення коштів на квартири учасникам АТО.
- Реформа гальмується: на Буковині є 4 райони, в яких за 2 роки не спромоглися створити жодну об’єднану громаду.
- Батьки нарікають на побори у чернівецькому дитсадку.
- 12 мільйонів, аби уберегти залізничний вокзал від водяного полону.
- Депутати дозволили інвесторам викупити землю під гіпермаркетом на проспекті Незалежності.
- Кому потрібна кишенькова земельна комісія?
- Штовханина та лайка: у Чернівцях черговий конфлікт на вулиці 28 червня.
- Чи безпечно купувати продукти харчування на стихійних ринках, коли на вулиці +35?
- Новий закон "Про Конституційний суд" набув чинності.
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