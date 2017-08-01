З початку 2017 року на території Чернівецької області виникло 517 пожеж, де загинуло 27 осіб, з яких 4 дитини, а в м. Чернівці – 128 пожеж, загинуло 7 осіб.
Основними причинами загорань є необережне поводження з вогнем, куріння в ліжку, порушення правил при експлуатації електромереж та електроприладів тощо. На жаль, саме через власну безпечність люди зазнають великих матеріальних збитків, залишаються без майна та без даху над головою. Часто пожежі закінчуються трагічно, особливо, коли винуватці перебувають у нетверезому стані.
Саме тому Чернівецький міський відділ ДСНС України у Чернівецькій області закликає громадян дбати про належний протипожежний стан власних помешкань, дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки в побуті:
не паліть у ліжку;
слідкуйте за станом та справністю електромережі;
не залишайте без нагляду увімкненими в електромережу обігрівальні прилади, телевізори, праски у разі виходу з приміщень;
намагайтеся уникати перевантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно побутові електроспоживачі великої потужності;
не залишайте без нагляду дітей та постійно нагадуйте їм правила пожежної безпеки.
Майже кожній пожежі можна запобігти!
Пам’ятайте: лише виконання елементарних правил пожежної та особистої безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню.
Т.в.о. начальника Чернівецького
міського відділу УДСНС України
у Чернівецькій області
Власюк П.В.