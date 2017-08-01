З метою захисту конституційного права працюючих осіб на соціальне та пенсійне забезпечення, та враховуючи те, що подолання негативних тенденцій можливе за умови скоординованих дій усіх гілок влади, органами Пенсійного фонду області налагоджена співпраця з соціальними партнерами, територіальними органами Державної фіскальної служби, Держпраці та органами влади з питань забезпечення надходжень власних доходів до бюджету Фонду - повідомляє прес-служба Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області.
З метою підвищення ефективності роботи в напрямку наповнення бюджету Пенсійного фонду області, в тому числі за рахунок виведення з «тіні» заробітної плати, на постійній основі здійснюється аналіз динаміки зміни фонду оплати праці та чисельності найманих працівників, про результати якого інформуються місцеві органи влади, галузеві профспілкові організації області.
Завдяки проведеній роботі у співпраці з органами влади, соціальними партнерами та територіальними органами Державної виконавчої служби вдалося досягти скорочення заборгованості зі сплати страхових внесків порівняно з початком року на 0,4 млн.грн.